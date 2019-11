Li Yonghong chiarisce: "Falso che mi sia stato ritirato il passaporto"

Li Yonghong, ex proprietario del Milan, ha postato un nuovo messaggio sul proprio account Twitter: "Non parlo spesso ma - quando sarà appropriato - userò questo spazio per chiarire le falsità. Come prima cosa il mio passaporto non è mai stato confiscato. Questo è folle ed è una fake news. Chiunque abbia inventato la storia, però, è stato...creativo". L'imprenditore cinese ha poi concluso il proprio pensiero con l'hashtag '#TakeBackTruth', ovvero "riportiamo la verità".