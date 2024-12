Liberali è il 5° milanista più giovane a esordire da titolare. Il record è di Sacchi

Prima presenza in Serie A per Mattia Liberali a 17 anni, 8 mesi e 9 giorni. Lo fa addirittura dal primo minuto. È il quinto più giovane della storia del Milan in questa speciale classifica, superato per 14 giorni Paolo Ferrario, che esordì nel 1959 a 17 anni, 8 mesi e 2 giorni.

1. Giuseppe Sacchi in Milan-Fiorentina del 25 ottobre 1942. 16 anni, 7 mesi e 17 giorni

2. ⁠Francesco Camarda in Cagliari-Milan del 9 novembre 2024 a 16 anni, 7 mesi e 29 giorni

3. ⁠Gianluigi Donnarumma in Milan-Sassuolo del 25 ottobre 2015, a 16 anni e 8 mesi

4. ⁠Nello Santin in Torino-Milan 0-0 del 29 settembre 1963 a 17 anni, 2 mesi e 26 giorni

5. Mattia Liberali in Milan-Genoa del 15 dicembre 2024 a 17 anni, 8 mesi e 9 giorni

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, 16ª giornata di Serie A:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Morata, Okafor, Theo Hernnadez, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Vos, Camarda. All. Paulo Fonseca.

GENOA (3-5-1-1): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Miretti; Pinamonti. A disp. Sommariva, Gollini, Bohinen, Vitinha, Pereiro, Norton-Cuffy, Sabelli, Maracndalli, Ankeye, Matturro, Balotelli, Accornero, Melegoni, Masini. All. Patrick Vieira.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

ASSISTENTI: Rossi e Moro.

IV UFFICIALE: Zufferli

VAR: Di Bello.

AVAR: Camplone.