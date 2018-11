Libertadores: attacco a bus Boca, feriti

Club gialloblù chiede rinvio finale ritorno contro River Plate

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BUENOS AIRES, 24 NOV - L'autobus che stava portando calciatori del Boca Juniors allo stadio Monumental è stato attaccato da un gruppo di facinorosi che hanno rotto i finestrini, ferendo varie persone che viaggiavano all'interno, fra cui due calciatori, Pablo Perez e Leonardo Jara. I dirigenti della squadra 'xeneize' hanno chiesto la sospensione della finale che doveva cominciare alle 17 (le 21 italiane). Sugli spalti dello stadio del River ci sono 50.000 spettatori, mentre molti altri sono stati bloccati all'entrata. I due presidenti Angelici (Boca) e D'Onofrio (River) sono riuniti con le forze dell'ordine e i vertici della Conmebol per decidere. Il Boca insiste per il rinvio sostenendo che 4 suoi calciatori sono stati feriti, in particolare Perez e Jara, e che altri sono rimasti intossicati a causa dei lacrimogeni e al peperoncino utilizzati dalla polizia per disperdere i teppisti del River. Prende corpo l'ipotesi che la finale venga rinviata a mercoledì prossimo e che si giocherà a porte chiuse.