Libertadores: già esauriti voli Madrid

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Tutti i voli in partenza nei prossimi giorni dall'Argentina per Madrid sono al completo. E sono in via di esaurimento anche quelli da Lima, San Paolo e Montevideo". Lo ha detto alla stampa del suo paese Ramon Puerta, ambasciatore dell'Argentina in Spagna, dove domenica 9 dicembre, al Santiago Bernabeu di Madrid, si giocherà la finale di ritorno della Libertadores tra River e Boca. "Per le strade di Madrid ci aspettiamo tantissimi argentini - ha detto Puerta a Cadena Ser e TyC Sport -, in tre ore sono andati esauriti i voli, e credo che il Bernabeu alla fine si rivelerà piccolo per quanta gente ci sarà". Intanto c'è già l'allarme per le 'barras bravas', ovvero le frange violente del tifo delle due squadre: gruppi di teppisti, in particolare quelli del River, si sarebbero già mossi e saranno in Spagna.