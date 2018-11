Libertadores:finale Boca-River a rischio

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - La finale d'andata del 'Superclasico', che mette in palio la Coppa Libertadores, è a rischio anche per oggi. Le condizioni clamitiche a Buenos Aires, rispetto a ieri, sono migliorate solo di poco, perché continua a piovere e a tratti ha cominciato anche a grandinare. A mezzogiorno ora locale (le 16 italiane) è previsto un nuovo sopralluogo da parte dei dirigenti della Conmebol e degli arbitri, che stabiliranno se la partita - già rinviata ieri per un violento nubifragio che si è abbattuto su Buenos Aires - potrà essere giocata. L'intenzione dei dirigenti è di evitare che il pubblico, come è avvenuto ieri, si mette in marcia per raggiungere la Bombonera, teatro della supersfida. "Vogliamo giocare prima possibile, ma la decisione deve essere presa dal Conmebol - ha detto Daniel Angelici, patron del Boca -. Ieri è accaduto qualcosa di innaturale, che ha fatto slittare la partita".