Licari difende Leao: "C'è un Milan con e senza di lui: fischi ingenerosi e dannosi"

I fischi a Leao piovuti da una parte dei tifosi al momento della sostituzione del portoghese durante la gara con il Sassuolo, fanno ancora parlare. Negli utlimi giorni c'è chi si è schierato a favore del fatto che alcuni tifosi abbiano contestato il numero 10, mentre ci sono stati altri che hanno giudicato il gesto come incomprensibile e ingeneroso.

Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport, fa parte della seconda categoria di persone. Oggi scrive così sulla rosea: "Dal loggione della Scala alle tribune di San Siro fischiare è un diritto sacrosanto. Ma quelli a Leao sono fischi ingenerosi e dannosi. Non è così che si recupera un fuoriclasse in difficoltà. Leao, particolare che sfugge, è l’unico milanista oggi che possa cambiare da solo una partita. Ha sbagliato e sbaglierà ancora. Pretendere da lui la continuità di un mediano è utopia. Non segna quasi più, è vero, ma continua a viaggiare alla media di dieci assist all’anno, è il primo per grandi occasioni create, gli manca qualche dribbling perché è meno sicuro. Ma c’è un Milan con Leao e uno senza, e quello con il portoghese è ben diverso. Leao crea sempre situazioni pericolose quando ha la palla e la gente guarda col fiato sospeso. Non ha il killer instinct e non l’ha mai avuto, come spiega il suo curriculum, ma al gol arriva sempre molto vicino".