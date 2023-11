Licari non fa sconti: "Da salvare in questo Milan c'è poco"

vedi letture

Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport, questa mattina sulla rosea ha commentato la prestazione perdente del Milan in casa contro l'Udinese. Il giudizio del giornalista è chiaro: "Da salvare in questo Milan c’è poco. E se in questo poco c’è un Leao che, comunque, ci prova da sinistra, ed è l’unica chiave del gioco rossonero, è chiaro che ci sono tanti problemi".