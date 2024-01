Licari: "Pioli e Mazzarri in bilico: nessuno dei due totalmente responsabile"

Con oggi inizia il girone di ritorno di Serie A e la lotta Champions e in generale per i posti europei è molto serrata, con diverse squadre che vogliono provare a inserirsi a sorpresa nel novero delle pretendenti. Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto questa mattina su quello che ci si aspetta nelle prossime 19 giornate.

Le parole di Licari sulle zone a cui è interessato il Diavolo e su Stefano Pioli: "Il Milan è lì, i 39 punti rassicurano per la Champions, ma fa testa-coda paurosi e ha un tecnico in bilico. Atalanta, Fiorentina e Bologna non hanno continuità: vertigini da altezze impreviste. La Lazio corre ma è indecifrabile, la Roma è in difficoltà, il Torino in decollo. Dalla Champions alla Conference, lotta all’ultimo colpo. Leao è chiamato a “fare” il Leao. I tecnici nel mirino sono Pioli e Mazzarri, nessuno dei due totalmente responsabile".