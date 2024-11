Licari: "Stasera Milan sfavorito, il vero percorso inizia contro lo Slovan e Stella Rossa.."

Grande serata europea quella di stasera per il Milan che dopo quattordici anni torna a sfidare il Real Madrid e lo farà nella sua tana, il Santiago Bernabeu. Una partita ricca di storia e fascino ma la cui realtà dei fatti mostra i rossoneri sfavoriti contro i Campioni d'Europa, pur con le loro difficoltà. In questo contesto la squadra di Paulo Fonseca oggi cercherà l'impresa. Della situazione in Champions League del Milan ne ha parlato sulla Gazzetta dello Sport il collega Fabio Licari.

"Chi rischia di più all'apparenza è il Milan che, sconfitto da Liverpool e Leverkusen, non parte favorito contro un Real Madrid problematico e destabilizzato da Mbappè, di difficile collocazione tattica e caratteriale. Il Milan però può permettersi di perdere, nella tabella di qualificazione non ci sono tre punti al Bernabeu: la Champions sostenibile comincia contro Slovan, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. Se non fa saltare il banco qui, non merita neanche i playoff".