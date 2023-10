Licari: "Stop non fa benissimo al Milan. Il derby poteva essere la fine del progetto e invece..."

Fabio Licari, giornalista e opinionista della Gazzetta dello Sport, ha scritto sulla rosea di Milan e Inter. Questo il suo giudizio sui rossoneri al principio della sosta internazionale: "Di sicuro questo stop non fa benissimo al Milan, psicologicamente in fuga ben oltre i due punti della classifica.

Il derby poteva davvero essere la fine di un progetto, su Pioli s’addensavano nuvole minacciose, e invece ecco la sfilata di quattro successi: Verona, Cagliari, Lazio e Genoa. Calendario non impossibile, gol di Pulisic faticosamente “leggibile” anche al Var, ma non si può negare che la risposta di carattere sia stata sorprendente, in simbiosi con la varietà tattica offerta da Musah e con la scoperta di Adli, risorsa forse colpevolmente sconosciuta anche da Pioli".