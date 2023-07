Licari sul nuovo centrocampo del Milan: "Una scommessa intrigante"

Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport, questa mattina sulla rosea ha parlato di come cambia il Milan e come dovrà lavorare Pioli. Il reparto più trasformato è il centrocampo e Licari ha parlato così di quello nuovo: "La mediana nascente è una scommessa intrigante: Reijnders, Loftus-Cheek e, pare, Musah, sono tre muscolari all’apparenza non dissimili. L’olandese ha piedi da impostazione e gran tiro, ma non è un regista classico: avrebbe bisogno di qualcuno con cui dialogare in orizzontale e invece si ritroverà accanto due mezzali fisiche, di corsa e profondità".