Licari sulla Gazzetta: "Milan e De Ketelaere per diventare grandi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Licari, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del match di stasera del Milan contro il Chelsea: "Il primo suggerimento per il Milan è non fare come la Juve che, l’anno scorso, entrò a Stamford Bridge per non prenderle e fu sommersa da quattro gol, senza quasi superare il centrocampo. Giochi come sa, da Milan, leggero e di squadra. Però queste sono anche le partite dei singoli e non c’è occasione migliore per De Ketelaere: è lui che deve prendere in mano la squadra e creare un asse con Tonali. Il salto di categoria si fa in queste occasioni. L’anno scorso la partita forse più bella di Champions i rossoneri l’hanno giocata a Liverpool, pur perdendo 3-2, e due anni fa, in Europa League, l’1-1 a Old Trafford con lo United aveva detto che la dimensione europea non era poi così lontana. Può darsi che l’Inghilterra ispiri i rossoneri".