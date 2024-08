Licenza di segnare: il Milan presenta sui social Abraham, il video del club

Nell'ultimo giorno di mercato in Serie A, arriva così anche il comunicato del Milan in merito al suo nuovo attaccante, Tammy Abraham. l'ex centravanti di Chelsea e Roma arriva in prestito temporaneo dalla squadra della capitale, un nuovo rinforzo offensivo pronto a conquistare la fiducia di Fonseca e tifosi.

Questo il video social del club rossonero e la presentazioni di Abraham.