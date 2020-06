Liga avverte giocatori, niente feste e grigliate

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - "Se ci saranno 2-3 positivi nella stessa squadra, sarà per negligenza individuale o di gruppo e ci saranno provvedimenti disciplinari". Lo afferma il presidente della Liga, Javier Tebas, nel giorno in cui il campionato di calcio spagnolo riprende con l'indicazione di tenere in isolamento solo i giocatori che eventualmente contrarranno il coronavirus. "Per il rischio dei giocatori di prendere il virus, mi preoccupa la loro vita privata. Devono essere diligenti, non vogliamo vedere feste o grigliate, hanno grande responsabilità e non vogliamo fare un passo indietro ma avanti - ha detto Tebas in una videoconferenza stampa -. Non mi preoccupa invece la vita nei centri sportivi, né i viaggi: la Liga organizza i trasferimenti per ogni squadra di prima e seconda divisione, con aerei e treni speciali o bus, e hotel specifici ispezionati prima, in cui alloggeranno solo loro". (ANSA).