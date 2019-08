Liga: giudice, di lunedì non si gioca

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Il venerdì si gioca, di lunedì no. E' una decisione salomonica, anche se non definitiva, quella presa da un giudice della Corte numero due del tribunale Mercantile di Madrid, Andrés Sánchez Magro, chiamato a dirimere una disputa tra la Liga e la federcalcio spagnola (Rfef) sugli orari delle partite del massimo campionato e della seconda divisione. La Liga, che ha già venduto i diritti per partite disputate dal venerdì al lunedì, chiedeva al giudice di confermare questa programmazione, contestata invece dalla Rfef. Il risultato è che la Liga comincerà, come previsto, venerdì prossimo con Athletic Bilbao-Barcellona, mentre le partite di lunedì 19 - Maiorca-Eibar, Betis-Valladolid, oltre a Elche-Fuenlabrada in seconda divisione - dovranno essere riprogrammate. La questione sarà risolta però solo quando verrà presa la decisione nel merito, chiarendo se la Liga abbia o meno il potere assoluto di decidere in quali giorni e in quale momento far giocare le partire dei due principali campionati.