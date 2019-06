Liga, la Real Sociedad saluta Theo Hernandez: a breve sarà rossonero

Theo Hernandez è vicinissimo a vestire la maglia rossonera. Intanto, la Real Sociedad, squadra in cui il classe 1997 ha militato nell'ultima stagione, ha salutato il terzino, che ha conculso oggi ufficialmente il suo periodo di prestito al club di San Sebastian.

. @TheoHernandez also ends his stay at Real, thank you and good luck! Eskerrik asko! 😊 #EskerrikAskoTheo #RealSociedad pic.twitter.com/ZvaXLxSGwf

— Real Sociedad (@RealSociedadEN) 30 giugno 2019