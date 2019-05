Liga: Valencia in Champions

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Niente miracolo Champions per il Getafe che nell'ultima partita di Liga non va oltre il 2- contro il Villareal, perdendo così l'ultimo treno utile per approdare al 4/o posto, utile per la prossima Champions League. A qualificarsi è invece il Valencia che vince 2-0 sul campo del Valladolid e supera in classifica i madrileni che invece giocheranno l'Europa League con Siviglia ed Espanyol (preliminari).