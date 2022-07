Ligue 1, divorzio al Marsiglia: Sampaoli lascia la panchina

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Jorge Sampaoli si è dimesso dalla panchina dell'Olympique Marsiglia, come ha annunciato il club francese in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il tecnico argentino, 62 anni, era allenatore dell'Om da 16 mesi e aveva chiuso la scorsa stagione con la qualificazione diretta alla Champions League e la semifinale di Conference League, ma secondo i media francesi aveva già espresso dubbi sulle capacità e volontà della società di rafforzare la rosa in modo adeguato per affrontare i prossimi impegni. "Siamo soddisfatti del percorso compiuto e delle emozioni vissute insieme, ma a seguito di una lunga riflessione, le due parti, che agiscono nell'interesse del progetto Olympique, hanno deciso di porre fine alla loro collaborazione", si legge nella nota. Il club marsigliese è di proprietà statunitense e e dallo scorso anno ha come presidente il giovane manager spagnolo, Pablo Longoria, chiamato ora a trovare un sostituto di Sampaoli. (ANSA).