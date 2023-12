Ligue 1, il PSG beffato nel finale da un obiettivo di mercato del Milan

Nella 16^ giornata della Ligue 1, beffa finale per il Paris Saint-Germain, riacciuffato in pieno recupero sull'1-1 dal Lille. In avvio di ripresa era stato il solito Mbappé su calcio di rigore a portare in vantaggio la formazione parigina, mentre a recupero ormai inoltrato arriva la rete del pareggio dei padroni di casa, firmata dall'obiettivo di mercato del Milan Jonathan David. Questo risultato lascia il PSG comunque a +5 sul Nizza secondo, mentre lancia il Lille al quarto posto in classifica.

Di seguito le prime cinque in classifica della Ligue 1:

Paris Saint-Germain 37

Nizza 32

Monaco 30

Brest 28

Lille 28