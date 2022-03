Ligue 1: Psg vince tra i fischi, Messi e Neymar nel mirino

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Bordate di fischi per il Paris Saint Germain, e soprattutto per Leo Messi, al Parco dei Principi, dove la squadra di casa ha battuto 3-0 il Bordeaux in campionato senza però far dimenticare ai tifosi l'eliminazione dagli ottavi della Champions League a Madrid. In particolare. il sette volte Pallone d'Oro è stato fischiato come mai prima d'ora in carriera, praticamente ad ogni tocco di palla. I tifosi non perdonano al nuovo arrivato di essere affondato con tutta la squadra nel secondo tempo della sfida col Real, delusi proprio dal fuoriclasse arrivato a Parigi proprio col compito di dare l'assalto definitivo alla coppa più prestigiosa. Anche Neymar, autore del secondo gol di giornata, è stato fischiato, ma il brasiliano era già stato nel mirino delle curve di casa. L'unico applaudito tra i fenomeni del Psg è stato Kylian Mbappé, che ha aperto le marcature col Bordeaux e che però potrebbe essere l'unico a lasciare la squadra la prossima estate, cedendo alle sirene del Real. Molto amareggiato il tecnico, Mauricio Pochettino: "Siamo soddisfatti della prestazione della squadra, che in circostanze difficili ha risposto nel modo giusto - ha detto l'argentino -. I fischi? C'è molta tristezza. Chi ama il Psg e prova frustrazione per l'eliminazione non può viverla in nessun altro modo. Siamo tutti colpiti per Messi e Neymar. Capiamo la delusione e la frustrazione, che condividiamo". (ANSA).