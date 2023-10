Lille, rafforzate le misure di sicurezza in vista della sfida di stasera tra Francia e Scozia

Il ricordo degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, quando fu preso di mira dai terroristi anche lo Stade de France, dove si stava disputando la sfida contro la Germania, è ancora vivo in Francia. E così, dopo le terribili immagini di Bruxelles, a Lille è scattata l'allerta massima: la sicurezza intorno allo stadio Pierre Mauroy sarà rafforzata, per permettere il regolare svolgimento della partita tra Francia e Scozia di stasera e soprattutto per tutelare l'incolumità degli spettatori.

Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha annunciato stamattina che la Francia ha raddoppiato i controlli alla frontiera a partire da ieri sera e ha adottato misure aggiuntive per rafforzare il sistema di sicurezza intorno allo stadio: "Ci saranno sei unità invece di tre", ha dichiarato.

L'autore dell'attacco terroristico è morto dopo una sparatoria avvenuta stamattina in un bar a Schaerbeek. Abdesalem Lassoued, 45 anni, tunisino che risiedeva illegalmente in Belgio ed era già noto alle forze dell'ordine, aveva aperto il fuoco ieri pomeriggio nel centro di Bruxelles, uccidendo due tifosi svedesi e provocando, di riflesso, la sospensione della partita tra Belgio e Svezia.