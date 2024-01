Linea verde e vittoria in trasferta ritrovata: uno 0-3 che regala qualche segnale di ripresa

Nello 0-3 di oggi al Castellani, con il Milan che batte un Empoli incerottato e torna alla vittoria in trasferta dopo tre mesi dall'ultima volta, c'è tanto delle indicazioni e delle speranze di Stefano Pioli. Ieri in conferenza stampa il tecnico rossonero si auspicava di vedere Loftus-Cheek più presente in area e così è stato: l'inglese ha trovato il gol in avvio di partita riempiendo i 16 metri avversari e facendosi trovare pronto sull'assist di Leao. Il mister aveva elogiato Theo da centrale, raccontando di come il francese fosse entusiasta di aiutare la squadra in questo ruolo inedito: oggi la prestazione del numero 19 è stata ottima. Pioli infine aveva parlato dei tanti giovani che avevano giocato in Coppa Italia contro il Cagliari, specificando come li considerasse parte integrante della squadra. E infatti oggi sono subentrati Jimenez, Bartesaghi e Chaka Traoré, con l'esterno che ha chiuso i giochi con un destro a giro preciso.

Il girone d'andata finisce a quota 39 punti, lasciando comunque qualche rammarico. Ma è importante non lasciarsi condizionare dal passato, proprio come ha fatto oggi il Milan: in vantaggio di due gol all'intervallo la squadra è rientrata in campo col piglio giusto, controllando. Qualche difficoltà nella fase finale, con l'Empoli che ha prodotto il massimo sforzo, ma nessuna sbandata preoccupante. Una prova convincente e che deve essere un pezzo di base su cui costruire un filotto di risultati positivi.