Linea verde Milan: dopo Bartesaghi e Camarda, anche Simic. Nessuno come i rossoneri

Dopo gli esordi nel corso della stagione di Davide Bartesaghi e Francesco Camarda, nella partita contro il Monza è arrivato anche quello di un altro giovane della Primavera, Jan Carlo Simic. Il centrale serbo è entrato nel corso del primo tempo, per il suo esordio da professionista, e ha addirittura trovato il gol meno di 20 minuti dopo.

Un record per il Milan che, secondo quanto riportato da Opta, diventa la squadra ad aver schierato più giocatori nati a partire dal 1° gennaio 2005 in questa Serie A: tre - gli altri, come detto, sono Bartesaghi e Camarda. Per poco non esordiva un altro 2005, Alex Jimenez, già pronto all'ingresso in campo prima dell'infortunio di Okafor.