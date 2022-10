Lineker: "Calciatori omosessuali? Spero facciano coming-out in Qatar"

Fonte: ANSA

(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - L'ex centravanti dell'Inghilterra, oggi presentatore BBC, Gary Lineker ha dichiarato di conoscere "un paio" di giocatori gay della Premier League, e li ha invitati a fare coming out durante il mondiale in Qatar, dove l'omosessualità è ancora illegale, per trasmettere un forte messaggio di rispetto e inclusività. Lineker ha anche aggiunto che altri giocatori omosessualità di sua conoscenza in passato sono stati vicini a rendere pubblico il proprio orientamento sessuale, salvo fermarsi all'ultimo, di fronte alle possibili conseguenze che avrebbero dovuto affrontare. In Qatar, sede dell'imminente Coppa del Mondo, l'omosessualità è ancora un reato, punibile una pene detentive fino a sette anni. E di recente il direttore del comitato organizzatore, Nasser al-Khater, ha invitato le federazioni partecipanti a concentrarsi sull'evento agonistico, evitando sconfinamenti in ambito politico. "Sarebbe grandioso se uno o due di loro (i giocatori omosessuali conosciuti da Lineker, ndr) si rivelasse durante il mondiale - ha dichiarato l'ex centravanti inglese -. So per certo che alcuni ci hanno pensato, ma ovviamente non spetta a me rivelare di chi si tratti". Richiesto di una spiegazione circa le ragioni che impediscono ai calciatori gay di fare coming out, Lineker è stato categorico: "Paura, paura dell'ignoto, immagino. Forse temono il giudizio dei loro compagni di squadra, anche se probabilmente già lo sanno. I tifosi? I cori volgari ci sono già, e ci saranno sempre degli idioti sugli spalti. Anche se per me è facile parlare perché non sono in quella posizione". Lo scorso maggio Jake Daniels, 17 anni, che gioca per il Blackpool, nella seconda divisione inglese (Championship), è diventato il calciatore professionista di più alto profilo a fare coming out. Ma finora il suo coraggioso esempio non è stato seguito da nessun altro. (ANSA).