Lione, accordo con Fabio Grosso: sarà lui il nuovo allenatore

(ANSA) - PARIGI, 15 SET - L'ex campione del mondo azzurro, Fabio Grosso, ha raggiunto un accordo con il Lione e sarà il nuovo allenatore della squadra francese, dopo l'esonero di Laurent Blanc. E' atteso oggi a Lione e assisterà alla partita contro Le Havre in programma domenica, sulle tribune del Groupama Stadium. Lo scrive L'Equipe. La decisione è arrivata 10 giorni dopo il crollo del Lione in casa per 1-4 contro il Paris Saint-Germain, ultima partita di Blanc.

Fabio Grosso ha trovato in pochi giorni l'accordo con la squadra in cui giocò dal 2007 al 2009. Sul suo nome, c'è stata unanimità nel club e nella squadra, al contrario della candidatura di un altro campione del 2006, Gennaro Gattuso, al quale aveva pensato il proprietario americano della società. (ANSA).