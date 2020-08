Lione, Aulas: "Che pressioni dalla panchina della Juve sull'arbitro!"

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Da bordo campo hanno messo un'incredibile pressione sull'arbitro". Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, sulle colonne del quotidiano Le Progrès ha raccontato il clima della partita giocata a Torino contro la Juventus, costata ai bianconeri l'eliminazione dalla Champions ed a Maurizio Sarri la panchina. "È stato terribile - ha detto Aulas, riferendosi allo staff della Juve - Sembrava che la Juventus non potesse perdere, non era possibile. Ma l'arbitro è stato molto bravo. È riuscito a tenere a bada la furia della panchina italiana. Ci chiedevamo come avremmo potuto uscirne". (ANSA).