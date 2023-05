Lippi: "Il Napoli non ha avuto rivali per lo scudetto. Euroderby? Non c'è una favorita"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "La bellezza del Napoli è il termine giusto, non ha avuto rivali. Spalletti è stato molto molto bravo, la squadra ha giocato un calcio aggressivo e moderno". Parola dell'ex ct azzurro campione del mondo nel 2006 Marcello Lippi a Supertele su Dazn. Inter-Milan in Champions? "Non c'e' una favorita". E sulla stagione della Juve: "Che possa giocare meglio ci può stare. Allegri ha ottenuto il massimo da questi giocatori. Sta facendo una annata importante". (ANSA).