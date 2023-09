Lippi: "Milan e Inter stanno dimostrando di avere una marcia in più e saranno loro a giocarsi lo Scudetto"

vedi letture

Marcello Lippi, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Calcio Saudita della lotta Scudetto. "Il nostro resta un campionato molto competitivo. Al momento vedo benissimo Inter e Milan. Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e secondo me saranno loro a giocarsi il titolo".