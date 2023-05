Lippi: "Non ci sono favoriti in semifinale di Champions. Milan e Inter sono forti"

MilanNews.it

Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato a margine della Padel Pro-Am Cup, torneo organizzato a Viareggio dalla Reset Marketing. Queste le sue parole raccolte da TMW:

Milan-Inter in semifinale di Champions. C'è una favorita?

"No, non ci sono favoriti in semifinale di Champions. Sono due squadre forti che hanno fatto risultati positivi ultimamente. Hanno ottimi giocatori in buona condizione sia fisica che psicologica".