Lippi su Milan-Juventus: "E' sempre una sfida scudetto"

Marcello Lippi, intervistato sulla Gazzetta dello Sport questa mattina in vista di Milan-Juventus, ha parlato così: "Milan-Juve è quasi sempre una sfida scudetto. Questa lo è. Si tratta di due squadre tra le più in forma. Giocano bene, ognuna con il suo stile, fanno risultati, hanno tanta qualità, sono lassù in classifica. Equilibrio totale. E quindi la anticipo. Non mi chieda chi vince perché non lo so: sarò alla tv, curioso come tutti"