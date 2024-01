Lista Uefa, un cambio è già sicuro: Krunic libera un posto

vedi letture

Questa mattina la Gazzetta dello Sport conferma quanto scritto ieri pomeriggio da MilanNews.it (LEGGI QUI): in vista della compilazione della lista europea per i playoff di Europa League, un cambio dei tre possibili è già praticamente fatto. Krunic, ceduto al Fenerbahçe, libera un posto che verrà preso verosimilmente da Ismael Bennacer, assente nella prima parte di stagione per infortunio.

Per gli altri due cambiamenti, al momento i papabili sono Matteo Gabbia e Filippo Terracciano: il primo entra nella lista dei giocatori formati dal club e il secondo in quella dei vivai nazionali. L'ex Verona andrebbe a sostituire Mattia Caldara. Chiaro che se dovesse arrivare un altro difensore straniero dal mercato, e venisse inserito in lista, questo comporterebbe l'esclusione di uno dei giocatori presenti nella lista dei non formati.