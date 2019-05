Lite Higuain-Luiz, Sarri lascia il campo

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - La tensione in casa Chelsea è salita di colpo dopo un contrasto in allenamento fra David Luiz e Higuain. I due, che si allenano insieme ai compagni per la rifinitura allo stadio Olimpico di Baku dove si giocherà la finale contro l'Arsenal, sono venuti a contatto in un'azione di gioco. Un contrasto come un altro, ma i due non se le sono mandati a dire e hanno continuato a discutere durante il resto dell'allenamento. Atteggiamento che - come raccontano i media inglesi - non è affatto piaciuto a Sarri: l'ex allenatore del Napoli infatti è andato su tutte le furie e quando ha lasciato il campo ha mostrato evidenti segni di insofferenza, lanciando più volte il cappello per terra nonostante i tentativi dei suoi collaboratori di calmarlo. Un segnale che mostra un po' di tensione tra i Blues e anche per Sarri, che potrebbe anche salutare la società londinese dopo la partita con l'Arsenal.