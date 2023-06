LIVE MN - Addio Berlusconi, oggi in Duomo l'ultimo saluto. Presente una delegazione rossonera

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

13.00 - È giornata di lutto per il Milan. Casa Milan, centri sportivi, Milanello e tutto ciò che torna al mondo Milan, sospenderanno le attività dalle 14:45 per consentire i dipendenti di assistere ai funerali del presidente Berlusconi, scomparso nella giornata di ieri. I social del club rossonero sospenderanno le attività in segno di lutto dalle 10.00, mentre Milan Tv manderà servizi fino al funerale, poi si muteranno fino a sera. A Casa Milan nello schermo gigante girano in loop già le foto del presidente in segno di lutto.

12.50 - Come testimoniato dal video dell'inviato di MilanNews.it, Antonio Vitiello, sono già tante le persone presenti nella piazza centrale della città meneghina a più di due ore dall'inizio della celebrazione. Tra loro, ovviamente, moltissimi tifosi rossoneri. Qui il video.

12.42 - Nella giornata di oggi, alle 15, verranno celebrate i funerali di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano. Come ha appreso MilanNews.it. per rendere omaggio al più grande presidente della storia rossonera, saranno presenti a rappresentare il Milan il presidente attuale Paolo Scaroni, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e le ex bandiere del Diavolo Franco Baresi (già presidente onorario) e Daniele Massaro.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi alle 15, nella cattedrale del Duomo di Milano, si celebreranno i funerali di Silvio Berlusconi, storico ex presidente del Milan che ha portato il Diavolo in cima all'Italia, all'Europa e al mondo per circa trent'anni. Il Cavaliere si è spento lunedì mattina all'età di 86 anni. La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà in questa giornata che sicuramente riserverà emozioni e ricordi per tutti i tifosi rossoneri e non solo. Restate con noi.