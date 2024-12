live mn Allenatore Stella Rossa: "Fallo netto di Gabbia. È una vergogna. L'arbitro è stato arrogante e col sorriso in faccia"

Vladan Milojevic, allenatore della Stella Rossa, è presente in conferenza stampa per presentare la partita tra Milan e Stella Rossa, valida per la sesta giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Regolare il secondo gol del Milan?

"C'è il fallo netto e l'arbitro non ha fischiato. Punto".

Potevate anche vincere...

"Non siamo riusciti a portare punti a casa perché qualcuno non ce li ha voluti dare. Oggi è una vergogna. In Champions League non si può negare in maniera così arrogante un fallo, anche con un sorriso stampato sulla faccia. Noi arriviamo da un Paese piccolo, la Serbia, con molti problemi e molte sfide, ed oggi sono la persona più orgogliosa al mondo in questo momento".

Si aspettava un Milan così?

"Abbiamo giocato a San Siro contro un grande Milan. Ma mi interessa pensare che noi siamo una squadra".