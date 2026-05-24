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LIVE MN - Anche Allegri ora rischia tantissimo! Tra poco parlerà: seguite qui
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Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari, sfida valida per la 38esima giornata di Serie A. Naturalmente, il tecnico rossonero è a fortissimo rischio esonero o, addirittura, potrebbe pensare di dimettersi. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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