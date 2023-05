LIVE MN - Ballardini in conferenza: "Milan con 4-5 titolari, è sempre il Milan"

MilanNews.it

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro dopo il pareggio contro il Milan: segui tutte le dichiarazioni con il live testuale su MN.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

"Partita molto ben fatta da parte nostra. Ci teniamo una bella partita, la prestazione contro una grande squadra e un risultato positivo. Ci teniamo quello. Poi è ovvio che si voleva vincere se stavamo 1-0 al 90esimo".

Cosa è successo sul gol?

"Devo ancora rivedere il gol. È vero che siamo stati superficiali prima del gol, perché dovevamo gestire meglio la palla sulla trequarti".

TMW - Come ha preparato la partita considerando i tanti cambi del Milan?

"Il Milan aveva 4-5 titolari, noi abbiamo cambiato 4-5 giocatori rispetto al Verona. Poi è sempre il Milan".

Come commenta le prestazioni di Vasquez e Chiriches?

"Hanno fatto una buona partita. Vasquez ha sbagliato poche partite da quando sono arrivato in tutte le posizioni in cui ha giocato: ha personalità, è attento, è difensore, ha il dovere di fare queste partite. Chiriches, se sta bene, è giocatore".

Che peso ha il risultato di oggi?

"Non c'è rammarico, abbiamo fatto una bella partita. Siamo contenti per la prestazione: se si fanno queste partite te la giochi. Noi abbiamo il dovere di fare il massimo, il resto ci interessa poco. Da ora penseremo a sabato".

Rimpianti?

"Abbiamo fatto un percorso straordinario in Coppa Italia e tantissime partite, spendendo molto. Per ora siamo soddisfatti, ma è una soddisfazione aleatoria. Ma siamo contenti".

Come è Carnesecchi?

"Carnesecchi è serio, deve essere serio sempre. Sta crescendo vistosamente: per me certamente, avendo quella qualità lì e quella personalità lì, ditemi voi dove può arrivare":