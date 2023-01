LIVE MN - Baroni in conferenza: "Avevamo di fronte i Campioni d'Italia feriti. E se c'è rammarico..."

MilanNews.it

Marco Baroni, allenatore del Lecce, è presente in conferenza stampa al termine di Lecce 2-2 Milan.

Il Lecce poteva addirittura vincere...

"La squadra non è solo corsa, ma anche idee. Oggi aveva di fronte i Campioni d'Italia feriti, venuti per fare una partita importante. Nel primo tempo. siamo stati quasi perfetti, è mancato solo il 3-0 per chiudere la gara. Siamo stati anche un po' sfortunati in questo campionato: siamo vivi, stiamo crescendo, ci crediamo. Io ho fatto i complimenti a chi non ha giocato oggi e ho bisogno di tutti. Oggi ha esordito Persson, vedrete che ci darà un bel contributo anche lui. È chiaro che se vai sul 2-0 poi c'è rammarico, ma se c'è rammarico per un pari contro il Milan vuol dire che hai giocato bene".

L'hanno aiutata anche i cambi.

"Maleh è entrato molto bene, tra 15 giorni andrà come un proiettile. I gol del Milan sono stati più degli episodi, Leao ha fatto un colpo da campione".