Cioffi in conferenza: "Perdite di tempo? Ma che partita hai visto?!"

Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese, match vinto per 0-1 dai friulani.

MN - Oggi tante perdite di tempo: non sarebbe sportivo allenare i giocatori anche da un punto di vista etico?

"Che partita hai visto?! Non rispondo a queste domande non serie".

Prima vittoria contro l'Udinese...

"Ho avuto la fortuna di trovare un terreno fertile con i ragazzi. Ho cercato di capire cosa non andava e di risolvere il problema. Abbiamo fatto una prima partita contro il Monza per poi arrivare ad oggi a fare una grande partita contro il Milan. Ho fatto quello che è giusto fare, parlando ai giocatori, proponendo una idea sul campo".

Aveva esordito già contro il Milan subendo un gol di Ibra all'ultimo...

"Ibra fortunatamente oggi non c'era.. Il Milan è il Milan, con grandi giocatori in campo; non è in un momento felice, ma sono sicuro che tornerà a giocare alla grande".

Grande vittoria...

"La partita di stasera è frutto della partita di Cagliari. Siamo venuti qui a prendere il nostro calcio. Prendere punti con una prestazione passiva alla lunga non paga, prenderli in maniera proattiva come oggi paga".

La squadra ha anche tanta qualità: in cosa si può migliorare?

"Pereyra, Samardzic, Lovric, Payero, Wallace, Kamara, Zemura, Bijol, Perez: sono giocatori che giocano a calcio".

Come sta Samardzic?

"Ha fatto una grande partita, tirando in porta 2-3 volte: vuol dire che è vicino alla porta e supporta la squadra. Sono molto contento".