LIVE MN - Coronavirus, la Serie A vuole tornare in campo ma l'ISS frena. Sileri: "Ripresa ora inverosimile"

23.50 - "Credo che, purtroppo, un campionato di calcio in questo momento, con gli stadi aperti e con un'epidemia in corso sia inverosimile...". Così il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, nel corso della trasmissione di Rete4 "Fuori dal Coro", ha commentato l'ipotesi di una ripresa del campionato di calcio.

23.00 - In Turchia sale il numero di contagiati e morti a causa della pandemia Coronavirus nonostante il ministro della salute Fahrettin Koca assicuri che tutto è sotto controllo. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti 107 i decessi, il numero più alto da inizio epidemia, che portano a 1.403 il totale, mentre i contagiati sfiorano ormai i 65mila di cui più di quattromila nelle ultime 24 ore, con una leggera flessione rispetto ai giorni scorsi.

22.55 - "Bisogna aiutare le serie minori, come la C e la D. Neanche voglio pensare ad una sosta definitiva dei campionati, sarebbe un danno enorme per tutti". Così il vicepresidente dell'AIC, Umberto Calcagno, parlando in esclusiva a Sportitalia: "Il caso Juventus sugli stipendi non può essere un modello unico per tutti. Stiamo lavorando alla fase 2 da diverso tempo ma bisogna lavorare sulle norme per ripartire nella totale sicurezza di tutti. Sono sinceramente spaventato dall'idea di non ripartire in questa stagione".

22.00 - Nuovo rinvio per le partite di Serie A TIMVISION, Serie B, Campionato Primavera e Coppa Italia TIMVISION. Alla luce dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull’emergenza Coronavirus, la Divisione Calcio Femminile ha infatti comunicato - e disposto con apposito provvedimento - la sospensione di tutte le gare in programma durante tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni del DPCM del 10 aprile e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse.

21.30 - Il Tour de France è stato ufficialmente rinviato dai suoi organizzatori. La Grande Boucle si dovrebbe così correre a settembre con la partenza fissata il 29 agosto e l'arrivo il 20 settembre.

18.10 - La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 241 decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 280) per un totale di 11.142 morti dall'inizio dell'epidemia. I contagiati in Lombardia sono attualmente 61.326, con un incremento di 1012 unità nelle ultime 24 ore. Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 1.122 pazienti, -21 rispetto a ieri. Sale di 743 il conto dei guariti, in totale 36.985.

18.05 - Come ogni giorno la protezione civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza Coronavirus. Questi i dati odierni, con tra parentesi la differenza rispetto a 24 ore fa:

• Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%)

• Deceduti: 21.067 (+602, +2,9%)

• Dimessi/Guariti: 37.130 (+1.695, +4,8%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.186 (-74, -2,3%)

Totale casi: 162.488 (+2.972, +1,9%)

Totale tamponi: 1.073.689 (+26.779)

15.13 - Evelina Christillin, membro del Consiglio dell'UEFA, ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo', ha dichiarato: "Date per gli allenamenti? Dipenderà dai governi, nel penultimo DPCM erano stati espressamente vietati gli allenamenti. Ho ascoltato le dichiarazioni di Spadafora, quindi in teoria può essere possibile tornare ad allenarsi, ma non so se è possibile farlo per tutta l'Europa in maniera omologa. Dipende dalle singole situazioni, ma so che il 22 aprile ci sarà una teleconferenza con tutti i segretari federali di tutte le 55 federazioni con la UEFA ed il giorno dopo un comitato esecutivo. In questo modo si saprà ciò che è stato condiviso e deliberato con le Federazioni. C'è una road map, è il lavoro che si sta facendo in questo periodo con l'ECA e la UEFA: la priorità è la salute, poi l'inizio dei campionati ed infine concludere competizioni europee per agosto. C'è un grosso lavoro di organizzazione a monte, è qualcosa di molto complicato. Il Presidente Infantino ha affermato che ci saranno aiuti per le società che hanno avuto problemi economici in questo periodo".

14.46 - A TMW Radio, durante Maracanà, il prof. Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, ha parlato cos' della ripresa del campionato di Serie A: "Diaconale ha preso sul serio una battuta (ride, ndr). Sapendo quello che avrebbe detto Diaconale qualche ora dopo non avrei fatto quella battuta. E' un argomento molto sensibile in Italia, quindi è chiaro che la decisione va ponderata. La gente stando a casa passerebbe anche del tempo con il calcio. Più avanti si può valutare una riapertura a porte chiuse. Siamo ancora nella Fase 1, poi sarà da valutare se ci saranno le condizioni. Il problema è che è molto complicato a pensare a dei controlli. Dovrebbero effettuare dei tamponi e servirebbe un protocollo molto stretto. La vedo dura attuarlo, ma è da valutare. Sarà una decisione difficile. Non siamo noi a decidere la riapertura dopo il 3 maggio. Noi possiamo dare solo delle indicazioni su come comportarsi".

14.14 - Il calcio internazionale rischia un lunghissimo stop, fino al 2021, a causa del coronavirus. L'allarme è stato lanciato da Victor Montagliani, presidente della CONCACAF. In un'intervista all'agenzia PA il n.2 della Fifa ha espresso dubbi sulla possibilità di tornare a disputare partite internazionali - amichevoli o gare ufficiali tra nazionali - in un futuro immediato. "Personalmente penso che sia un po' difficile - le parole di Montagliani -. Non solo per una questione di salute pubblica e di differenti stadi della pandemia nei vari paesi del mondo, ma anche perché bisognerà attendere il ripristino dei collegamenti internazionali. In questo momento ritengo che i campionati domestici siano la priorità. Speriamo di ricominciare a settembre, ma ci tengo a dire che non ne sono affatto sicuro, alla luce dell'attuale andamento della pandemia". (ANSA).

13.45 - "Io sono solo felice che le squadre di calcio siano messe in condizione di potersi riallenare. Perché significherebbe che al tempo stesso potranno tornare alle loro attività anche tutte le atlete e gli atleti che, a livello individuale con molti meno rischi, sono stati fermati. Ma una cosa è allenarsi, un'altra è fare una partita. Sull'allenamento non ci sono dubbi, salvo che le cose fino al 4 maggio procedano bene. Bisogna poi capire come si organizza la partita, che non è nel luogo dove ci si allena". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Radio Kiss Kiss Napoli. Sulla possibilità di un ritorno al calcio giocato, il capo dello sport italiano osserva: "Se si parla del calcio in generale, fino ai dilettanti, ci sarebbe un movimento spaventoso di gare. Tutti hanno legittime aspirazioni di completare il campionato, ma non credo che le stesse cose che possono fare le squadre di Serie A, anche Serie B e Serie C riuscirebbero a garantirle. Domani ci sarà un importante incontro con il Comitato medico-scientifico della Federcalcio, magari potrebbero dire che va avanti solo chi può, e gli altri faranno le loro valutazioni". Malagò ha anche precisato sulle presunte frizioni con il presidente della Figc Gabriele Gravina: "Con lui ho un rapporto costante, ci siamo sentiti anche per gli auguri di Pasqua". (ANSA).

12.54 - Come riporta Tgcom24, sono state 16.545 le persone sanzionate a Pasquetta per il mancato rispetto delle misure di contenimento contro il coronavirus. Lo ha reso noto il Viminale, precisando che 88 persone sono state denunciate per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena. In totale sono stati controllati 252.148 persone e 62.391 esercizi commerciali: 146 titolari di attività sono stati denunciati.

12.30 - "In Cina nonostante due o tre mesi di vantaggio sull'emergenza, non si parla ancora di riapertura del campionato..." A parlare è Enrico Castellacci, che non è solo il presidente nazionale dei medici sportivi del calcio ma anche consulente del Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro. Castellacci, in una intervista rilasciata a 'La Stampa', s'è così espresso sulle linee guida della commissione tecnico-scientifica della FIGC. "Sono tutte giuste e ineccepibili nella teoria. Ma - prosegue - tutte le società possono mettere e mantenere in sicurezza i centri sportivi? Ci sono strutture per creare tanti piccoli spogliatoi? Che staff medico servirebbe per controllare tutti i giorni giocatori, tecnici e persone a contatto con la squadra e ogni quattro fare i tamponi? In A forse, anche se esistono realtà territoriali diverse. In quasi tutta la B e in C no". Castellacci ha quindi portato alla ribalta la posizione dei medici sportivi: "Sono stato inondato da una marea di messaggi che dicono: 'Non siamo in grado'. Non ci si rende conto delle problematiche".

12.17 - Nella giornata di domani la commissione medica della Figc si ritroverà per discutere di tempi e modalità della ripresa degli allenamenti (ad oggi prevista, ma non confermata, per il 4 maggio). Per la Gazzetta dello Sport le basi per la ripresa poggiano sulla sanificazione di tutti gli ambienti e le strutture di allenamento. Quindi sarà il momento dei calciatori, che dovranno sottoporsi a uno screening, una sorta di nuova idoneità sportiva con test molecolari, sierologici ed esami del sangue. Il protocollo sarà diverso fra positivi e guariti, si dovrà prima valutare l’effetto dell’infezione sull’apparato respiratorio e cardiovascolare, mentre resta da capire la possibilità di fare tamponi a tutti i giocatori. La squadre, nella prima fase, dovranno probabilmente chiudersi ed evitare contatti con l’esterno. Il problema è che fra Serie A, Serie B e Serie C ci sono molti club che non hanno a disposizione una foresteria nel centro di allenamento. Nella prima fase, inoltre, non saranno utilizzati spogliatoi e spazi comuni al chiuso. Ognuno insomma dovrà farsi la doccia per conto proprio.

12.02 - Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica ampio spazio alla possibile ripartenza della Serie A. "Calcio, dica 33", titola il noto quotidiano, che poi aggiunge: "Previsto l’allentamento delle misure ma restano le difficoltà. La Figc vuole riprendere il 4 maggio, i medici forniranno le regole operative". L’ennesima frenata arriva dal dottor Rezza, epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità, il quale ha dichiarato: "Io non darei l’ok a ripartire". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è d’accordo: "Giusto, non ci sono le condizioni".

11.51 - La Spagna nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 567 nuovi decessi correlativi all’infezione da COVID-19: il totale delle vittime sale così a 18.056 decessi. Dall'inizio della crisi, è di 172.541 il numero dei soggetti contagiati da Coronavirus: i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 3.045.

11.45 - Sono tre le possibili date per la ripartenza della Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di domani si riunirà il gruppo di lavoro UEFA, ECA e EL. Anche se, al momento, è impossibile studiare un calendario internazionale, le varie Leghe ci stanno provando e per quel che riguarda il nostro campionato le ipotesi sono 27 maggio, 31 maggio o 3 giugno. Oltre alle 12 giornate rimaste restano da mettere in calendario anche i recuperi del venticinquesimo turno, le semifinali e la finale di Coppa Italia. Il via libera verrà dato solo quando dagli organi medico-sanitari ci saranno decisioni certe riguardo alle modalità della ripresa. L'ok del Governo alla ripresa degli allenamenti dovrebbe essere fissato al 4 maggio.

11.33 - In merito alle polemiche degli ultimi giorni secondo cui i milanesi non rispetterebbero le restrizioni imposte dal Governo, è intervenuto il sindaco di Milano, Beppe Sala: "Ieri mattina - ha dichiarato attraverso un videomessaggio sui social - sono stato in giro per la città con la Polizia locale per vedere come venivano fatti i controlli. Pomeriggio mi sono messo in casa per guardare i dati dei controlli di ieri e dei giorni precedenti. Ebbene, più del 95 percento delle persone fermate sono in regola. Questa è la realtà. Mi dissocio da questa retorica del milanese indisciplinato che si fa i fatti suoi. Non è così. Se qualcuno pensa che ci sia troppa gente in giro, faccia una nuova ordinanza e tenga più persone a casa. È tutto qui. Pensiamo ad altro, ovvero a prenderci cura dei cittadini. Che ci diano le mascherine, che ci diano i tamponi, molti più tamponi, che ci diano i test sierologici. Leggo che Regione Lombardia dichiara che dal 21 aprile si faranno 2.000 test al giorno. Dove? In altre provincie e non Milano. Ma come? Il problema non è Milano? Il nostro compito, il nostro credo deve essere quello relativo al prendersi cura A partire dai più poveri, da chi sta in periferia o in una casa popolare. A partire dai nostri vecchietti. Questo è quello che si deve fare. A proposito della generosità dei milanesi, con il fondo di mutuo soccorso abbiamo raccolto 12 milioni. Questa è Milano, non c’è nessuna città al mondo come questa".

11.27 - "Credo che il grande errore che si possa fare è quello di intervenire in contesti e in mondi dove ci sono delle precise deleghe e rappresentanze. Tu vuoi essere il presidente di una federazione? Allora questo è il tuo momento in cui prendere decisioni": così il presidente del Coni Giovanni Malagò, su tempi e modi di ripresa del campionato di calcio di Serie A, in un'intervista a Dazn. "Tutti - ha aggiunto Malagò - devono perdere qualcosa, l'ideale sarebbe trovare insieme il modo che non ci siano vinti né vincitori e che il calcio possa ripartire il prima possibile e a prescindere da questa stagione". E ancora in tema di calcio, secondo Malagò il rinvio degli Europei "è stata una decisione sacrosanta, pensa cosa sarebbe stato un Europeo senza pubblico. Secondo me sarà un grande Europeo, sarà il motivo per cui il calcio a livello internazionale potrà ripartire tutto insieme". Infine il numero uno del Coni concorda con il ct azzurro Mancini che sostiene che tra un anno sarà ancora meglio per gli Europei: "Il ct non è uno di tantissime parole, ma quando le dice sono pesate e ponderate. Trasferisce il giusto entusiasmo ma al contempo ha già individuato le opportunità nascoste da qui a un anno perché la nostra è una squadra giovane, che deve amalgamarsi. Un anno in più di esperienza potrebbe essere importante e utile per la nostra Nazionale". (ANSA).

09.44 - Il quotidiano Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio in prima pagina al nostro campionato con questo titolo: "La Serie A vuole tornare in campo, ma Rezza (ISS) frena". Ennesimo altolà dalle istituzione, stavolta da parte del direttore del dipartimento Malattie infettive dell'ISS, Rezza, che ha dichiarato: "Non darei l'ok per ricominciare". Lazio polemica, la Federazione prova a ripartire: domani ci sarà la riunione della commissione medica per stilare il protocollo di sicurezza.

09.01 - "Pronto il piano per ripartire, ma l'ISS dice no". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sulla ripresa del campionato. Calciatori in ritiro permanente - si legge - e un centro medico specifico per fare controlli continui in ogni squadra. Ma il dirigente dell'ISS, Giovanni Rezza, frena: "Ripresa difficile".

08.46 - "Allo sbando". Questa l'apertura del Corriere dello Sport sul nostro campionato. L'Istituto Superiore della Sanità gela il mondo del calcio: "Contrari alla ripresa". Gravina furioso. "Le frasi di Rezza - si legge in prima pagina - scatenano l'inferno: sconcertata la Figc, che sta lavorando alla ripartenza. Poi lo scienziato si corregge".

08.32 - "Coppe d’agosto". È il titolo scelto dal quotidiano Tuttosport in merito alla ripartenza delle competizioni europee. "Prima i campionati nazionali . scrive in prima pagina il noto giornale sportivo - poi la Champions e l’Europa League. L’idea della Uefa: in due settimane quarti, semifinali e finali in gara secca, a porte chiuse e in campo neutro".

08.14 - "Ripartenza: è scontro". Così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. L'infettivologo consulente del Governo - scrive la rosea in prima pagina - frena il calcio e fa arrabbiare la Lazio. Rezza (ISS): "Non darei l'ok". Cairo: "Ha ragione, si prenda atto". Ma la FIGC va avanti e come annunciato dal presidente Gravina domani ci sarà un vertice sul via agli allenamenti.