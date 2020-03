LIVE MN - Coronavirus - Milan, ripresa il 3 aprile. Bollettino nazionale: 4821 nuovi contagi, 793 deceduti e 943 guariti

18.20 - Questi i dati del bollettino nazionale:

• Casi attuali: 42.681 (+4.821)

• Deceduti: 4.825 (+793)

• Guariti: 6.072 (+943)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.857 (+202)

Totale casi: 53.578 (+6.557, +14%)

17.15 - Come ogni giorno la Regione Lombardia ha diramato il bollettino regionale riguardante l'emergenza Coronavirus. Questi i dati dichiarati dall'assesore Gallera: Positivi 25515 + 3251. In Ospedale 8258 + 523. Intensiva 1093 (totale posti letto 1250). Guariti 2139 guariti oggi. Decessi

3095 + 546.

16.58 - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) avverte che l’impatto del Coronavirus sul mondo sta superando le peggiori previsioni economiche. Ad inizio mese, l’organizzazione con sede a Parigi aveva fatto sapere che, secondo la sua ipotesi più sfavorevole, il Coronavirus avrebbe potuto dimezzare la crescita dell’economia mondiale entro il 2020. Ma ora l’emergenza richiede “un livello di ambizione simile a quello del Piano Marshall, e una visione simile a quella del New Deal.

16.18 - Con una lettera ai cittadini lombardi, il governatore Fontana ha voluto mostrare vicinanza nella grande emergenza dettata del Coronavirus. Queste le sue parole: “Carissime lombarde, carissimi lombardi, sono trascorsi trenta giorni da quel maledetto 20 febbraio. Nessuno avrebbe potuto immaginare che da quel momento la nostra vita sarebbe radicalmente cambiata. Iniziava una guerra contro un nemico bastardo e invisibile. Oggi, più che in ogni altra giornata, i numeri ci condannano a resistere e a seguire l’unica strada che attualmente conosciamo per contrastare il virus: tenerlo lontano, evitare i contatti, rimanere nelle proprie case. Qualcuno mi chiede di fare di più. Mi raccomando dateci una mano. Ce la faremo!”.

15.25 - Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori e allenatore del Pontedera femminile, è intervenuto come ospite su TMW Radio. Queste alcune battute:

È un momento particolare per il mondo del calcio, quale sarà la soluzione per la Serie A?

“Annullare il campionato è l’estrema soluzione. Probabilmente si andrà a tappe forzate e si concluderà in maniera regolare giocando tutte le partite anche dopo il 30 giugno. Si comincerà a porte chiuse ma bisogna cercare di finirlo rispettando sempre la sicurezza”.

Qual è la posizione degli allenatori sulla ripresa degli allenamenti?

“Ce lo diranno i medici che conoscono la realtà dal punto di vista sanitario quando riprendere le attività. Non possiamo decidere da soli. Dobbiamo confrontarci con tutti i membri delle società”.

15.00 - Intervistato da AS, Fabio Capello ha parlato della situazione legata all'emergenza Coronavirus: "Ora sono a Lugano: in Svizzera, ma praticamente quasi in Italia. Anche qui la gente non esce di casa. Sto bene e sono con mia moglie. Senza vedere il calcio le giornate sono molto lunghe. Con quello che sta succedendo non puoi giocare a calcio. Ho iniziato a giocare negli anni '50, dopo la guerra, e non ho mai visto nulla del genere. Per gli allenatori è impossibile gestire questa situazione, devi sperare che i tuoi giocatori si comportino da professionisti, che si prendano cura del loro corpo e che non ingrassino... Se continuano a mangiare come quando si allenano allora è problema, ma fortunatamente al giorno d'oggi non esistono campioni che non abbiano un personal trainer".

14.30 - Sono state 7.155 le persone controllate e 426 quelle denunciate nell'ambito dei controlli per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, secondo quanto comunica la Prefettura di Milano in una nota.

14.00 - Roberto Bernabei, ordinario di geriatria della Cattolica di Roma e presidente dell’associazione Italia Longeva, intervenuto al fianco del capo della Protezione Civile, ha fatto il punto sull’importanza delle analisi dell’ISS sulle cause dei decessi: “Sono state analizzate le cartelle dei primi 355 deceduti. Tenete presente che appena tre, lo 0,8% avevano zero patologie, tutti gli altri avevano da una a tre patologie in corso. Il vero fattore di rischio non è solo l’età geriatrica, ma l’avere patologie concomitanti, in particolare ipertensione, cardiopatia ischemica, diabete. Questo spiega anche l’eccesso di mortalità, noi siamo il paese più vecchio del mondo assieme al Giappone. La nostra età media degli infettati è di 63 anni contro i 46 dei cinesi”.

13.10 - Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, ha espresso le sue considerazioni sul Coronavirus: "In Lombardia c’è qualcosa che non comprendiamo. - Riporta huffingtonpost.it - Si sono superati i morti della Cina in un’area infinitesimamente più piccola e in un tempo minore. Sta succedendo qualcosa di strano, in Lombardia c'è un'aggressività che non si spiega. Le ipotesi possono essere tutte valide, una è che il virus sia forse mutato. Lancio un appello alla comunità scientifica: uniamoci per capire. Se tutti ci mettiamo insieme e ne studiamo un pezzetto, probabilmente riusciremo a comprendere".

13.00 - Suso, intervistato da AS, ha parlato della situazione in Italia: "Nessuno immaginava che avrebbe avuto un tale impatto. In Spagna la sanità è ottima. A Milano non hanno posto nemmeno per i malati, questo è critico. La famiglia di Musacchio, ad esempio, è partita per la Spagna una settimana fa e lui è rimasto da solo".

12.10 - Il numero di casi nel mondo di contagio confermati ha superato i 275 mila (275.434), mentre i decessi sono ormai vicini a 11.400 (11.399), secondo il conteggio tenuto dalla John Hopkins University, che riporta un totale di 88.256 guarigioni.

12.00 - Giuseppe Sala, sindaco di Milano, attraverso i social ha voluto lanciare un messaggio alla città: "Oggi noi siamo chiamati a fare questo, a resistere. Resistere perché Milano ancora non è stata toccata dalla diffusione del virus come altre città lombarde e non lo può essere, per la nostra salute, per i nostri cari, ma anche perché immaginate il crollo di una città da 1,4 milioni di abitanti cosa produrrebbe sul sistema sanitario, sarebbe un disastro. Lo abbiamo capito che è una lunga maratona e non uno sprint e vorrei oggi ringraziare i milanesi che stanno facendo la loro parte, che si stanno comportando bene, a parte alcune eccezioni di comportamenti inaccettabili".

11.20 - Le Olimpiadi di Tokyo dovrebbero essere rinviate e dare la priorità allo stato d'animo degli atleti, considerata l'impossibilità di potersi allenarsi, mentre la pandemia del coronavirus diventa sempre più allarmante. E' l'opinione di Kaori Yamaguchi, membro del comitato olimpico giapponese in un'intervista al quotidiano Asahi: "Mi domando chi di noi possa essere contento di ospitare le Olimpiadi in luglio mentre stiamo attraversando una criticità talmente ampia a livello globale, capace di stravolgere un numero così elevato di persone?", ha detto Yamaguchi, ex campionessa di Judo e medaglia di bronzo ai giochi olimpici di Seul nel 1988.

10:15 - Wu Lei, calciatore cinese che gioca in Spagna nell'Espanyol, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo fa sapere la federcalcio della Cina. Finora si sapeva soltanto che alcuni membri del club di Barcellona avevano contratto il Covid-19 ma i nomi non erano stati resi noti. Ora la notizia della positività di Wu Lei arriva dalla Cina. Il calciatore è già stato messo in isolamento nella propria abitazione di Barcellona. "Siamo in continuo contatto con Wu Lei e il suo club - è scritto nella nota della federcalcio cinese - e siamo pronti a fornirgli tutta l'assistenza di cui ha bisogno". (ANSA)

21 marzo 2020

21.55 - Chiusi i parchi, vietati gli spostamenti verso le case nei giorni festivi e prefestivi, consentita l’attività sportiva ma da soli e nei pressi della propria abitazione. Sarebbe questo il testo, secondo quanto riferito dal’Ansa, della nuova ordinanza emessa dal governo per contenere il contagio da Coronavirus.

Di seguito il testo integrale del provvedimento, diffuso appunto dall’Ansa. Le nuove misure avrebbero efficacia da domani, 21 marzo, a mercoledì 25, quando scadrà il DPCM più "restrittivo", che comunque dovrà essere aggiornato.

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”.

20.45 - Intervenuto direttamente ai microfoni dell'ANSA, Ivan Gazidis, ha parlato dell'emergenza coronavirus in casa Milan: "Voglio essere molto chiaro: la priorità del Milan è e sarà sempre la salute e la sicurezza dei nostri giocatori e del personale, della nostra comunità locale e globale, e soprattutto dei più vulnerabili tra noi. Tutto il resto, compreso il calcio - ha continuato -, assume un'importanza secondaria. Prenderemo tutte le nostre decisioni su questa base e, come tutti i cittadini, seguiremo le indicazioni dei nostri medici esperti e delle autorità competenti.

19.00 - AC Milan comunica che, in ottemperanza a quanto disposto da Governo e Istituzioni, Casa Milan e i propri Centri Sportivi di allenamento (Milanello e Vismara), resteranno chiusi almeno fino al 3 aprile. Il Club continuerà a monitorare gli sviluppi della pandemia applicando con il massimo scrupolo le disposizioni delle autorità governative, delle istituzioni sportive e di quelle sanitarie per dare la massima priorità alla salute e sicurezza dei propri dipendenti, tesserati e collaboratori.

18.30 - Come ogni giorno la Protezione Civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza Coronavirus con la distinzione tra attualmente positivi, deceduti e guariti. Questi i dati:

• Attualmente positivi: 37.860 (+4.670)

• Deceduti: 4.032 (+627)

• Guariti: 5.129 (+689)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.655 (+157)

Totale casi: 47.021 (+5.986, +14,6%)

15.17 - Consueto punto stampa per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi apparso particolarmente pessimista sull'avanzata del Coronavirus: "I numeri non stanno andando bene, né quelli legati alle nuove infezioni né il numero legato ai decessi. Concorderemo con i sindaci un documento che verrà mandato come richieste al governo. È ovvio che, se dovessero essere disattese, a nostra volta emaneremo dei provvedimenti, che abbiamo stabilito debbano essere congiunti con la Regione e i sindaci, per limitare comunque queste attività che riteniamo incompatibili. Ci saranno limitazioni all'attività fisica, di tutte le attività negli uffici e negli studi professionali, chiusura dei cantieri, limitazione ulteriore nell'attività commerciale".

14.49 - Niente calcio fino al 2020-2021 a causa dell'emergenza Coronavirus. La previsione arriva dal virologo tedesco dell'Istituto Bernhard-Nocht di Amburgo, Jonas Schmidt-Chanasit. "Non è realistico pensare che questa stagione finirà", ha dichiarato alla Televisione Nordica di Germania (NRD). "Non credo che ad aprile si possa parlare di tornare a giocare. Neanche a porte chiuse, perché potenzialmente le persone potrebbero riunirsi nelle loro case per guardare le partite", le sue allarmi dichiarazioni circa la ripresa delle attività sportive.

14.15 - "Nella giornata di ieri le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 200.842 persone e 9.407 sono state denunciate". È quanto emerge dai dati del Viminale, che attraverso una nota stampa ha fatto il punto sui controlli effettuati dopo le disposizioni per il contenimento del virus. "Gli esercizi commerciali controllati sono stati 99.806, denunciati 205 esercenti e sospesa l'attività di 21 esercizi commerciali" . Questi invece i dati generali: "Salgono così a 1.427.011 le persone controllate dall'11 al 19 marzo 2020, 61.085 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 1.340 le denunce ex articolo 495 C. P., 743.532 gli esercizi commerciali controllati e 1.873 i titolari denunciati".

13.50 - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro del campionato: "Di scientifico non c'è nulla nella data del 3 maggio. E' una data ipotizzata. Stiamo lavorando su delle ipotesi di posizionamento di un calendario, ma oggi ogni previsione è priva di fondamento. Dobbiamo lavorare sulle ipotesi. E l'ipotesi 3 maggio farebbe chiudere il campionato al 30 giugno. Ma è ipotizzabile anche il 10 e il 17 maggio. Dobbiamo essere realisti. Oggi esiste una crisi di carattere generale, il calcio è in terza o quarta fascia nelle priorità. Ottimisticamente possiamo dire che c'è possibilità di ripartire. Vogliamo salvare la stagione 2019/20, ma bisogna avere la certezza di non danneggiare la stagione 2020/21. Vogliamo portare a termine questa stagione nel miglior modo possibile, consapevoli che viviamo uno stato di emergenza generale".

12.50 - "Tornare in campo ora è solo utopia". Questo il titolo a pagina 28 che Il Messaggero riporta con le parole di Damiano Tommasi, presidente dell'Aic. Quest'ultimo ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano e queste sono alcune delle sue dichiarazioni: "Si parla di date, ma è presto. Il problema è serio ed alcuni insistono come quei musicisti che continuano a suonare mentre il Titanic affonda".

12.26 - Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato un video con queste parole di Stefano Pioli: "Fondazione Milan ha istituito una raccolta fondi per supportare gli sforzi di AREU, agenzia impegnata nell'assistere coloro che sono stati colpiti dal Covid-19 in Lombardia. Sostegni insieme a noi chi lavora e lotta ogni giorno per fronteggiare questa emergenza. Combattiamo insieme questa battaglia al fianco di medici, dottori e infermieri a cui va il mio personale ringraziamento".

12.16 - L'UEFA pensa di bloccare per un anno il Fair Play Finanziario. A Nyon sono nate due commissioni proprio per esaminare i provvedimenti da prendere in questo delicato momento per tutto il calcio europeo e superare l'emergenza del flagello Coronavirus. Sono già partiti i lavori per il nuovo calendario, mentre la prossima settimana il presidente Ceferin ha convocato i rappresentanti degli stakeholder del calcio per un nuovo summit.

11.45 - "La Lega fa i conti e pensa al taglio degli stipendi": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, se non si riuscisse a concludere il campionato, le perdite si attesterebbero intorno ai 720 milioni di euro e per questo motivo la Lega di Serie A chiede l’intervento del Governo. Oltre alla modifica della Legge Melandri, la Lega pensa anche di chiedere al Governo un aiuto per poter tagliare gli ingaggi dei giocatori.

10.55 - Nella giornata di oggi andrà in scena l’assemblea a distanza dei presidenti di Serie A, per stabilire quando tornare ad allenarsi, e non solo. Claudio Lotito, presidente della Lazio, contro gli altri 19, e alla fine anche lui dovrà arrendersi: si tornerà in campo il 4 aprile, ovvero il giorno dopo quello consigliato dalla Federazione dei medici sportivi. I giocatori si alleneranno divisi in piccoli gruppi. Le sedute collettive, in cui si potrà tornare a esercitare anche la tattica, verranno rimandate di oltre dieci giorni: appuntamento al 15 aprile.

10.03 - "Sarà lunga". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de il Giornale in edicola stamani sull'emergenza Coronavirus: "E ora c'è voglia di esercito. Più morti che in Cina. I contagi crescono, nuova stretta: soldati nelle città. Congedi parentali, l'Inps è nel caoi totale".

09.44 - "Resisti Milano": così La Repubblica in apertura quest'oggi. Il quotidiano dedica il suo titolone centrale al capoluogo lombardo, uno dei più colpiti dal Coronavirus COVID-19. Nella città il record di contagi. Negozi e spostamenti: pronti nuovi stop. In Italia 3405 morti, superata la Cina. Conte: "Più medici in Lombardia".

09.20 - La Serie A prova ad immaginare un futuro, prossimo, senza virus. Ieri è stato messo in atto un tavolo tecnico informale tra i club per programmare la ripresa degli allenamenti. Ad eccezione del Presidente Lotito che vorrebbe far riprendere la squadra già lunedì, tutte le società hanno siglato oggi un protocollo d’intesa in videoconferenza. C’è l’accordo sul 4 aprile, sarà la data del ritorno in campo per allenarsi con le dovute precauzioni del caso e senza palla. Allenamenti a secco, accesso agli spogliatoi a gruppi e tante cautele in virtù dell’emergenza sanitaria. Quasi tutta la Serie A ha le idee chiare, prima la salute e poi il calcio. Con la minaccia Coronavirus, o almeno l'apice della stessa, alle spalle, dal 4 aprile le squadre potranno tornare ad allenarsi. Per la ripresa delle 'ostilità', bisognerà invece aspettare almeno un altro mese secondo il presidente Gabriele Gravina, il 3 maggio, seguendo anche il sentiero tracciato dal ministro dello sport appena ieri pomeriggio: "Il Ministro Spadafora ha ipotizzato quella data perché ci stiamo lavorando diversi giorni con la Federazione. Nel momento in cui il campionato Europeo è stato spostato al 2021, ci siamo posti una serie di date per capire quando partire. L'idea è 3 maggio perché con qualche turno settimanale possiamo finire al 30 giugno, ma non escludiamo 10 e 17 e quindi sforare".

09.00 - "Pronto l'esercito per i controlli": questa l'apertura odierna del Corriere della Sera. Verso misure più restrittive per supermercati e passeggiate. Crescono i contagi nella provincia di Milano. Mattarella, appello ai leader. Da noi più morti che in Cina. Emergenza e vittime a Madrid, gli hotel trasformati in ospedali.