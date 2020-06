LIVE MN - Coronavirus, Speranza: "Dati incoraggianti, ma l'epidemia non è finita". Serie A in chiaro, accordo vicino

12.24 - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A annuncia di aver trovato un accordo di partnership con la Coca-Cola che partirà in occasione della Finale di Coppa Italia 2019-2020, in programma mercoledì 17 giugno a Roma. Si consolida così una relazione iniziata con successo a dicembre con la Coca-Cola Supercup, Title Sponsorship della Supercoppa Italiana 2019-2020, e che vedrà l'iconico brand divenire Official Partner della Lega Serie A anche per la prossima stagione sportiva 2020-2021.

12.11 - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato così alla Camera dell'emergenza coronavirus: "Aumentano i guariti, si riduce la curva del contagio, molte regioni sono a zero, diminuiscono i deceduti - riporta sport.sky.it -. L'indice Rt è in tutta Italia sotto 1. Sono dati incoraggianti che però rappresentano solo una parte della realtà. L'epidemia non è finita: ci sono ancora focolai e il virus, anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare".

12.05 - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nell'intervista sul sito di elevensports.it, si è soffermato anche sulla questione della riapertura degli stadi: "Abbiamo chiesto di poter rientrare nell’ambito del mondo dello spettacolo che prevede il pubblico. Ipotizzare un numero di persone con la massima garanzia in uno stadio da 60 mila persone non è possibile ora. Non vogliamo accelerare su questo tema, ci sono altre priorità ora. Dobbiamo far sì che si possa chiudere il campionato e contemporaneamente, se il virus ce lo permetterà, avere la possibilità di far partecipare i nostri spettatori. Sono i tifosi che promuovo l’effetto dell’entusiasmo".

12.00 - "Sarà un calcio più solitario e senza i supplementari". Questo il titolo che il quotidiano Il Secolo XIX utilizza nell'edizione odierna sulla ripartenza del mondo del pallone. Domani Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia: porte chiuse e nuove norme su esultanze, proteste e sostituzioni. In caso di parità nel computo totale al 90esimo ci saranno subito i calci di rigore.

11.25 - Alla vigilia della ripartenza del calcio italiano (domani con la Coppa Italia, ndr), torna a parlare il presidente federale Gabriele Gravina, il quale in un'intervista sul sito di elevensports.it si sofferma anche sulla questione del protocollo: "La curva epidemiologica ci lascia ben sperare, non lo dico solo per il calcio. Se dovesse continuare questo trend, chiederemo al Comitato Tecnico Scientifico di allentare alcune restrizioni, eliminando la quarantena. Soprattutto se si vuole aprire anche a sport amatoriali, è qualcosa di eccessivo".

09.02 - Si parla anche di calcio sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, in vista della ripartenza della Serie fissata per il prossimo fine settimana. Questo il titolo che il noto giornale romano riporta in taglio alto: "Partite in diretta e gol in chiaro: verso l’accordo ministero-Sky".