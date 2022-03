LIVE MN - Da Origi a Berardi: mercato Milan nel vivo aspettando il Bologna. Problema stadio | Ne parliamo alle 19 in diretta Twitch

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

In attesa della conclusione dell'ultima sosta per le nazionali della stagione, il Milan sta preparando il match di lunedì 4 aprile contro il Bologna a San Siro, il quale potrebbe essere determinante nella sempre più accesa lotta Scudetto visti gli impegni delle avversarie. È sempre vivissimo anche il calciomercato: vi aggiorneremo su tutte le ultime trattative, cominciando da Origi fino a Botman e Renato Sanches, senza dimenticare Berardi-Scamacca e gli altri nomi per la trequarti. Commenteremo, inoltre, la. triste situazione legata al nuovo San Siro: com'è possibile che a Milano ci voglia così tanto tempo per costruire il nuovo stadio? Quali alternative ci sono?

Ne discuteremo con voi dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Salvatore Trovato, Manuel Del Vecchio e Filippo d'Angelo; conduce: Antonello Gioia.

Vi aspettiamo!