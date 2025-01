live mn Da Riyad: vigilia con doppio allenamento per il Milan! Seduta mattutina in corso. Ibra è in Arabia

vedi letture

9:30 | Tra un'ora la conferenza stampa della vigilia della sfida di Sergio Conceicao. L'allenatore rossonero sarà affiancato da Mike Maignan. L'evento sarà trasmesso in diretta su sportmediaset.it, sul canale YouTube della Lega di Serie A, su Milan Tv e sull'app ufficiale rossonera. Potrete seguire il consueto live testuale su MilanNews.it

9:05 | Come riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao ha optato per aggiungere un allenamento alla giornata: è in corso, dunque, la seduta mattutina, che precederà quella di rifinitura oggi alle 17:30 locali.

9:00 | Attesa oggi anche la decisione finale su Rafa Leao. Molto difficile il suo recupero: al massimo andrà in panchina.

8:00 | Nella rifinitura di oggi, Conceicao scioglierà gli ultimi dubbi di formazione che riguardano soprattutto centrocampo e attacco. Ieri Filippo Terracciano ha lavorato a parte: al suo posto potrebbe o giocare Bennacer confermando Reijnders più avanzato, o Abraham, nel ruolo di doppia punta accanto a Morata.

7:00 | Riyad è due ore avanti per fuso orario rispetto all'Italia; qui, dunque, sono le ore 9:0 e la squadra rossonera, dopo la notte passata in uno dei più belli hotel della città, si prepara per la seconda giornata di lavoro saudita. Il programma prevede che solo Sergio Conceicao e Mike Maignan si spostino verso l’Al-Awwal Park Stadium, stadio dell'Al-Nassr di Stefano Pioli, per partecipare alla conferenza stampa; il resto della rosa si sposterà dopo pranzo verso lo stadio per la rifinitura, prevista alle 17:30 ora locale.

In tarda serata | Ieri sera, Geoffrey Moncada ha rappresentato il Milan alla cena organizzata dalla Lega Serie A con le dirigenze delle squadre e gli ospiti vip presenti a Riyad. In tarda serata, poi, anche Zlatan Ibrahimovic si è aggiunto al plotone rossonero presente in Arabia Saudita: lo svedese ha raggiunto la squadra e la seguirà passo passo nella giornata di oggi.

------------

IL PROGRAMMA DEL MILAN DI OGGI

10:30 (ora italiana) | conferenza stampa di Sergio Conceicao e di Mike Maignan presso l’Al-Awwal Park Stadium

15:30 (ora italiana) | allenamento presso l’Al Shabab FC con i primi 15 minuti aperti ai media.

IL PROGRAMMA DELLA JUVENTUS DI OGGI

10:30 (ora italiana) | allenamento presso l’Al Shabab FC con i primi 15 minuti aperti ai media.

12:30 (ora italiana) | conferenza stampa di Thiago Motta e di Manuel Locatelli presso l’Al-Awwal Park Stadium.

------------

Amici ed amiche di MilanNews.it, buongiorno a tutti da Riyad!

Giornata di vigilia oggi per il Milan, impegnato domani alle 20:00 (ora italiana) contro la Juventus nella semifinale della Supercoppa Italiana.

MilanNews.it vi porta direttamente in Arabia Saudita per essere continuamente aggiornati su tutte le notizie che riguardano la squadra rossonera e, ovviamente, anche quella avversaria. Seguiteci su APP e sito per tutte le news minuto per minuto dal nostro inviato.