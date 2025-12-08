live mn Da Torino: il vice di Allegri parla in conferenza. Segui in diretta le sue parole

Marco Landucci, vice-allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Torino-Milan.

Ci racconta cosa è successo all'intervallo?

"C'era poco da parlare, c'era da fare. Abbiamo tenuto i ragazzi tranquilli, non solo io ma tutto lo staff. Abbiamo dato tranquillità, cambiato qualcosa tatticamente con l'alzata di Rabiot e Loftus dietro Nkunku. Poi abbiamo alzato il livello di qualità e siamo riusciti a ribaltare la partita. Questa squadra ha uno spirito e un gruppo veramente importante".