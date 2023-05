LIVE MN - Dimarco in conferenza: "Il Milan ha passato due turni difficili, sarà una bella partita. Nel 2003 ero a San Siro..."

MilanNews.it

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Federico Dimarco alla vigilia dell'Euroderby d'andata della semifinale di Champions League. L'esterno nerazzurro, tra pochi istanti, risponderà alle domande dei giornalisti.

Come ci sente?

"Come tutti i derby è sempre bello giocarli. Ne ho visti tanti e sono contento di giocarmi una semifinale con il Milan e voglio godermela al 100%".



Volete dimostrare di essere uniti?

"Milan ha dimostrato di aver passato due turni difficili. Sappiamo cosa ci aspetta domani, cercheremo di dimostrare quello che valiamo"

Ci si abitua fare gol pensanti?

"Quello a cui tengo di più è che la squadra vinca".

Dopo il sorteggio estivo pensavate di poter andare avanti o di finire in Europa League?

"Sapevamo di avere un girone difficile, ma abbiamo dimostrato quello che valiamo. Ci siamo meritati di essere qui".

Il Milan è l'avversario migliore o peggiore possibile?

"È una squadra che conosciamo bene, sappiamo che comunque affrontiamo i campioni d'Italia in carica. Sarà una bella partita".

I precedenti in Champions dicono Milan. C'è un sentimento di rivalsa?

"Non parlerei di vendetta, è passato tanto tempo e pensiamo al presente, a domani, a cercare di fare un risultato positivo e basta".

"Nel 2003 ero a San Siro, non ho bellissimi ricordi da tifoso interisti. Pensare che domani ho la possibilità di giocarlo è una emozione incredibile".

È la partita della stagione?

"Possiamo definirla come una semifinale di Champions. Sappiamo l'importanza della partita e ce la giocheremo alla grande".

Nel 2003 c'era tanta paura di perdere, quale sentimento c'è oggi?

"È forte, è sempre un derby ed è bello giocarselo a viso aperto. Domani sarà una bella partita".

Calabria ha detto che possono vincere la Champions. Che emozione sarà sfidarsi da tifosi?

"Noi pensiamo a noi stessi, cercando di fare una grande partita domani e poi pensare a quella di ritorno. Con Calabria ci siamo affrontati tante volte: ne abbiamo vinte alcune e perse altre, domani sarà una bella emozione".

Nei racconti di chi c'era nel 2003, emerge la difficoltà di gestire la settimana a livello mentale. Qual è la ricetta?

"Penso che ci vogliano testa e cuore, pensare una partita per volta. Se vai troppo in là con i pensieri rischi di lasciare qualcosa per strada".



Stai preparando nuovi cori?

"Non ci sto neanche pensando, vengono in automatico".



In cosa sei cresciuto?

"Sei gol e sei assist sono merito del gioco, da due anni mi sento cresciuto a livello di testa e a livello fisico. Abituato a giocare partite importanti ti fa crescere".



