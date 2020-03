LIVE MN - Emergenza Coronavirus - bollettino Italia: 712 deceduto, 4.492 nuovi casi

20.10 - Il direttore generale del ministero della Salute, Jerome Salomon, ha diramato il bollettino giornaliero delle ultime 24 ore in Francia. Sono morte 365 persone, altre 3922 sono state contagiate. Il totale sale a 1696 morti di cui una 16enne dell'Ile-de-France, con 29155 casi di cui 3375 ricoverati in terapia intensiva.

19.50 - Purtroppo sono 712, e non 662, i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia di soggetti affetti da Coronavirus (il nesso casuale, ricordiamo, è sempre soggetto a validazione da parte dell'ISS). Lo ha reso noto il portavoce della Protezione Civile, a margine del consueto punto stampa odierno: il dato inizialmente comunicato è stato corretto con l'integrazione dei dati arrivati al Piemonte.

18.20 - Il Ministro per lo sport Vincenzo Spadafora parla dopo aver partecipato, su sua richiesta, alla seduta di Giunta del CONI di oggi. Questo il suo pensiero: "Voglio ringraziare il presidente del CONI, del CIP e tutti i membri della giunta per aver accettato la mia richiesta di confronto e aver creato questa importante occasione di dialogo. È stata molto utile per raccogliere dalle rappresentanze del mondo dello sport tutti gli elementi necessari per ragionare al meglio sui prossimi provvedimenti. Dobbiamo e vogliamo essere pronti a ripartire non appena sarà possibile: per il suo ruolo e per la sua capillarità nel tessuto sociale ed economico, lo sport sarà uno dei motori che ci permetteranno di rilanciare il Paese dopo la crisi sanitaria. Ho avuto conferma della grande collaborazione dimostrata da parte di tutti in questo momento difficile, e ho chiesto al Coni di raccogliere le richieste, i suggerimenti e le proposte nei prossimi giorni. Presto mi confronterò con tutti i rappresentanti dello sport di base, come ho fatto sin dall’inizio del mio mandato e di questa emergenza".

18.10 - Di seguito i dati odierni su contagi, deceduti e guariti dal Coronavirus:

• Casi attuali: 62.013 (+4.492)

• Deceduti: 8.165 (+662)

• Guariti: 10.361 (+999)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.612 (+123)

Totale casi: 80.539 (+6.153, +8,3%)

17.15 - Numeri sempre alti per la Lombardia, con 387 decessi tra ieri e oggi, dato più vicino ai 402 di martedì che non ai 296 di ieri. Tanti tamponi effettuati, oltre 6 mila, praticamente il doppio di quelli effettuati due giorni fa. I contagi sono 2543 in più rispetto a ieri, con una grandissima prevalenza per Milano: sono ben 848 i positivi che portano la provincia vicinissima al bresciano, con soli 9 casi in meno. Il triste primato rimane a Bergamo che rimane più o meno stabile rispetto ai giorni scorsi. Tanti i casi anche a Cremona: 214.

15.00 - Nei giorni scorsi si è parlato anche della possibilità di vedere una Serie A a 22 squadre nella prossima stagione ma ai microfoni di Sky Sport, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha praticamente escluso questa possibilità: "Sento tantissime ipotesi. Abbiamo le nostre norme e non è facile modificare i format già fissati. La possibilità di allargare il numero delle squadre in Serie A, con i tempi stretti che ci saranno e con l'Europeo nel 2021, non penso sia percorribile".

14.21 - "I numeri purtroppo non sono molto belli, il numero dei contagiati è aumentato un po' troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi. Oggi circa 2.500 contagiati". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Dovremo valutare - riporta tgcom.it - se è un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se è un trend in aumento, il che sarebbe un po' imbarazzante".

14.14 - Enrico Castellacci, ex medico della nazionale Italia e consulente del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, ha parlato così a Milannews.it dell'emergenza coronavirus: "Ho vissuto questo incubo due volte, prima in Cina e poi ora in Italia. Ero già preparato quando ha iniziato da noi, infatti guardavo le cose con luce diversa. Mi sembrava che ci fosse troppa superficialità nell’affrontare questo virus, ma invece era un problema insidioso, e per questo sin da subito mi ero preoccupato. Sono state prese misure draconiane, drastiche per il nostro vivere quotidiano, ma avrebbero potuto contenere meglio l’epidemia. Ci siamo mossi con ritardo, ma devo dire che tutti gli altri paesi europei hanno fatto lo stesso, prima abbiamo approcciato con superficialità e poi abbiamo adottato misure di sicurezza severe. Il decorso del virus è quello già indicato in passato, bisogna raggiungere il picco, forse ci saranno anche più picchi, probabilmente uno al nord e uno al sud, sarà a scalare solo se le misure di contenimento reggeranno. La cosa che rilevo è che il tasso di letalità è molto più alto rispetto alla Cina, ci attestiamo al 10-12% ed è un pò allarmante. Ci sono diverse ipotesi per spiegare questo dato. O che il virus sia diventato più aggressivo o le misure di contenimento all’inizio non sono state all’altezza, indubbiamente ci siamo trovati impreparati, come la maggior parte del mondo, non è solo l’Italia".

14.00 - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto a Sky Sport e ha dichiarato sulla Serie A: "Abbiamo un piano al quale abbiamo dato priorità assoluta: saremmo tutti contenti di finire le stagioni sul campo. Siamo in contatto con la FIFA per le proroghe sui contratti qualora di debba andare oltre il 30 giugno. Siamo in attesa di comunicazioni da UEFA e FIFA che stanno lavorando molto bene. Dobbiamo trovare una soluzione e l'ideale sarebbe andare fino al 30 luglio. Dobbiamo attenerci al rispetto delle ordinanze e da quello che arriva dalle massime cariche politiche e scientifiche. Se questa stagione potrebbe chiudersi nella prossima? No, si comprometterebbe sia il campionato 2019/20 che quello 2020/21. A giugno 2021 avremo poi l'Europeo. Se non si chiude in estate lo Scudetto sarà comunque assegnato? Sì, esattamente. Aggiungo poi anche che il calcio italiano non vive solo per l'assegnazione dello Scudetto ma ci sono anche gli altri campionato, quelli inferiori. Dobbiamo comunque arrivare alla definizione degli organici per la prossima stagione, dalle coppe europee a promozioni e retrocessioni".

13.31 - "I giocatori scappano e i club si spaccano". Questo il titolo a pagina 3 che il Corriere dello Sport dedica al futuro della Serie A, ancora incerto a causa dell'emergenza Coronavirus. "Discussioni tra chi vuole ripartire e chi non esclude una fine anticipata. De Laurentiis, appoggiato da Lotito, ha criticato la poco accortezza di chi ha lasciato partire i calciatori: immediata la risposta di Marotta".

13.15 - Uefa, Eca e Leghe Europee ormai non si pongono più limiti per arrivare al termine dei campionati, della Champions e dell’Europa League. Se il Coronavirus permetterà di riprendere a giocare in sicurezza solo a inizio giugno si andrà avanti non fino al 31 luglio, ma addirittura oltre la metà d’agosto. Premessa d’obbligo: parlare ora di una data nella quale si riprenderà a giocare - sottolinea il Corriere dello Sport - è impossibile. La Uefa ha posto però un paletto: quello che le 12 federazioni che hanno squadre in corsa nelle 2 coppe europee seguano un unico schema per non creare, quando riprenderanno gli ottavi di Champions e Europa League, una... concorrenza sleale. Ecco perché, accanto al “classico” calendario (prevede l’alternanza dei tornei nazionali di domenica alle coppe continentali a metà settimana) ne è stato preparato un’altro, ovvero campionati da esaurire a metà luglio (in caso di partenza a inizio giugno) grazie a una vera e propria full immersione e poi via alle coppe europee. Queste si chiuderebbero nella terza settimana di agosto perché i top club vogliono giocare sia le gare d’andata sia quelle di ritorno dei vari turni.

12.45 - "Ho chiesto al CONI di partecipare alla seduta di Giunta che si terrà oggi alle 12". Così il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora: "L’ho fatto perché voglio confrontarmi con le rappresentanze del mondo dello sport in questo momento difficile. Lo sport rappresenta un settore economico importante del Paese e in queste ore oltre ai campioni sono fermi anche migliaia di lavoratori del mondo dello sport, ai quali prestare massima attenzione. Per questo nei prossimi giorni incontrerò anche le rappresentanze degli sport di base perché nessuno deve restare indietro".

12.32 - "Crisi virus, il calcio dipende dal Coni". Questo il titolo a pagina 4 che il Corriere dello Sport dedica al futuro del calcio italiano e delle altre leghe: "Il conto del pallone italiano oscilla tra 400 e 600 milioni. Però le componenti puntano a proposte alternative. La Figc e il dossier perdite: oggi il primo passo da Malagò. Ma il Governo non vuole eccezioni e pensa a tutte le federazioni. Si muove la Fifa: pronti 3 miliardi".

12.20 - Il Ministero della salute ha rilasciato questo giovedì, alle 11:30, gli ultimi dati sul coronavirus in Spagna. Al momento ci sono un totale di 56.188 infetti in e 4.089 persone sono morte, con altre 7.015 dimesse . 3.679 degli infetti sono in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore, i decessi sono ammontati a 655.

11.31 - L’importante è finire. Finire i campionati, la Champions e l’Europa League. Il Corriere dello Sport, nella sua apertura, spiega come l’intento comune di Uefa, Eca e Leghe Europee sia quello di finire in ogni modo le varie competizioni aperte. L’idea di Nyon, sede Uefa, è che difficilmente si potrà ripartire prima di inizio giugno e proprio per questo motivo non sarebbe da escludere un arrivo a estate inoltrata, oltre la metà di agosto. Le ipotesi su cui lavorare, al netto del fatto che tutto è subordinato alla salute pubblica, sono due: una prevede l’alternanza fra i campionati la domenica e le coppe europee nel mezzo alla settimana. L’altra dice di finire i campionati entro metà luglio, con una sorta di full immersion, per poi giocare in maniera regolare le coppe europee fino alla terza settimana di agosto. Le questioni in ballo sono tante e per il quotidiano oggi andrà in scena una nuova riunione in video conferenza fra Uefa, Eca e Leghe Europee. Calendari, porte aperte o porte chiuse, mercato, i temi sono tanti e variegati.

11.17 - La discussione in Lega calcio non è più quando tornare a giocare, ma se farlo oppure no. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, che aggiunge: "Ormai esistono tre fronti: chi vuole riprendere (Lazio, Napoli, Roma, Sassuolo, Cagliari), chi è più deciso nel voler congelare la classifica (Milan, Inter, Samp, Genoa, Brescia) e chi ha posizioni più moderate. In ogni caso non spetterà alla Lega decidere se ricominciare o meno, ma al governo prima e, in seconda battuta, alla Figc".

10.29 - Il tampone per la ricerca di Coronavirs effettuato da Angelo Borrelli ha dato esito negativo. Lo riferisce la Protezione Civile con una nota ufficiale. "L’indagine epidemiologica - si legge - si era resa necessaria a seguito dei sintomi avvertiti nella giornata di ieri dal Capo della Protezione Civile. Il dott. Borrelli, che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale, continuerà a lavorare dalla sua abitazione in costante contatto con il Comitato Operativo e l’Unità di Crisi. Il Dipartimento continuerà, come sempre, a garantire la massima operatività e a lavorare senza sosta sull’emergenza in atto".

09.13 - "Il calcio ora sogna l'estate", titola il quotidiano Il Mattino oggi in edicola. Il calcio dei paperoni non potrà chiedere al governo interventi di defiscalizzazione, come per esempio non pagare le tasse nel periodo in cui resterà fermo. Riceverebbe un secco no. I presidenti, dopo le manfrine sui rinvii e le porte chiuse e aperte, hanno preso atto che si potrà tornare a parlare di una data per la ripartenza del campionato solo dopo un decreto della presidenza del Consiglio. E sempre il governo dovrà dare le indicazioni se giocare a porte aperte (una illusione) o chiuse

09.01 - "La Serie A d'estate come i Mondiali: è il sogno di tutti". Questo il titolo sul taglio alto della prima pagina del QS in riferimento al futuro del campionato 2019-2020: "È l’ultima speranza per salvare la stagione: rush della Serie A in 42 giorni, poi le coppe europee. Il calcio d’estate. Non quello solito, vissuto tra amichevoli con i mestieranti di turno e massacranti tournée all’estero consumate all’ombra del dio danaro. No, niente amichevoli d’agosto e calciomercato. No, perché c’è il campionato. Eppoi, tutto d’uno fiato, la Champions e l’Europa League".

****** GIOVEDI' 26 MARZO 2020 *******

21.00 - Ranieri Guerra, assistant director general dell'Oms, ha parlato ai microfoni di Radio Capital: "Il rallentamento della velocità di crescita è un fattore estremamente positivo. In alcune regioni siamo vicini al punto di caduta della curva e quindi probabilmente il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere. Credo che questa settimana e i primi giorni della prossima saranno decisivi, perché sono i momenti in cui i provvedimenti di governo di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare effetto, efficacia".

19.21 - Giuseppe Conte ha parlato alla camera pochi minuti fa, lanciando la disposizione di nuove disposizioni economiche. Questo uno dei passaggi: "Per quel che riguarda il fattore economico al momento l'intervento è insufficiente, serve sostegno al credito. Ci sarò un altro interventi di ulteriori 25 miliardi di euro. Stiamo lavorando per un nuovo decreto che possa potenziare e rafforzare le misure economiche già adottate, sul fronte della liquidità, della protezione sociale e del sostegno al reddito, per le imprese, per le famiglie e per i lavoratori autonomi. Probabilmente ci sarà una recessione nell'intera Europa: la nostra unione monetaria potrà uscire vincitrice dalla crisi con una nuova governance, serve un salto di qualità. L'Italia sta lavorando alla creazione di strumenti di debito comune dell'eurozona. Lavoreremo con la massima determinazione, massimo coraggio. Restando uniti ne usciremo presto".

18.20 - Come ogni giorno la protezione civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza Coronavirus. Questi i numeri:

• Casi attuali: 57.521 (+3.491)

• Deceduti: 7.503 (+683)

• Guariti: 9.362 (+1.036)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.489 (+93)

Totale casi: 74.386 (+5.210, +7,5%)

17.50 - Angelo Borrelli, responsabile della protezione civile, ha dichiarato di avere la febbre. Il risultato del tampone dovrebbe arrivare entro qualche ora. Oggi non presenzierà alla conferenza stampa, che verrà tenuta dal suo vice.

16.46 - Come ogni giorno sono stati diramati i numeri riguardante l'emergenza Coronavirus. Questi i dati diffusi da Reuters: 1643 nuovi casi (totale 32.346); 296 nuovi morti (totale 4474); 624 nuovi guariti (totale 7281)

15.09 - Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlagto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dell'emergenza Coronavirus e di come i club di Serie A potrebbero rispondere: “Non stiamo valutando nulla, è troppo presto per fare ipotesi. Io credo che tra una quindicina di giorni si potrà iniziare a valutare delle ipotesi. I presidenti di Serie A devono aspettare come tutti, devono rendersi conto di cosa sta succedendo nel mondo con gente che muore. Bisogna stare a quello che dice il governo. I discorsi dei presidenti non contano a nulla, devono decidere gli esperti e anche loro hanno difficoltà perché è una situazione mai vista".

14.50 - Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha accusato sintomi febbrili. La consueta conferenza delle 18 è stata di conseguenza annullata.

14.46 - Saverio Sticchi Damiani, presidente Lecce, è intervenuto a Radio Punto Nuovo e ha parlato delle misure che la Serie A sta adottando per salvare il calcio: “Stiamo cercando di creare un confronto quotidiano tra tutti i presidenti Serie A, con Dal Pino e De Siervo. Anche oggi abbiamo fatto un'ennesima riunione per affrontare vari temi, che sono riservati. Tra poco uscirà un documento condiviso. Stiamo cercando come ricavare introiti qualora il campionato non dovesse più ricominciare, parliamo di circa 200-300milioni, un modo potrebbe essere ridurre gli stipendi in relazione ad un determinato periodo. Il sistema calcio rischia un danno esorbitante, quindi bisogna anche poter pensare di giocare ad agosto".

14.33 - Fabrizio Sala, vice presidente della Regione Lombardia, ha parlato a SkyTg24 confermando come i cittadini residenti in Lombardia non dovranno pagare alcuna tassa regionale da qui al prossimo 30 maggio: “E’ tutto sospeso fino al 30 maggio, ogni tassa riconducibile alla Regione. I cittadini semplicemente non devono pagare, non servono fogli o permessi. Gli spostamenti? Siamo in discesa, ma possiamo fare ancora di più. Cosa cambi per le regioni col decreto di ieri? Possiamo emettere ordinanze valide 7 giorni, ma con l’ok del governo”.

13.47 - Come riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, per giovedì, Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha convocato una riunione con tutte le componenti, compresi calciatori, allenatori e arbitri, per stabilire un percorso comune. Successivamente, il numero uno della federazione andrà dal Governo.

13.40 - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato poco fa in conferenza stampa sull'emergenza coronavirus: "In linea con i giorni scorsi, la sensazione anche oggi è che ci sia un rallentamento della crescita. Per i numeri siamo abbastanza in linea con i giorni precedenti, quindi questa sensazione di rallentamento della crescita forse la si può definire costante. E' molto importante, ma non dobbiamo assolutamente mollare la presa. Con queste misure dei risultati si portano. Se dovessimo alzare il piede, sarebbe un disastro perché ci sarebbe una crescita molto maggiore. Tutti i divieti aggiuntivi rispetto a Dpcm del governo rimangono in vigore quantomeno per 10 giorni a partire da domenica. Poi ci dirà il presidente del Consiglio se intende confermarli o revocarli".

13.29 - Roger Federer, celebre tennista, ha donato un milione di euro alla Svizzera per la lotta al Coronavirus e per sostenere le famiglie in difficoltà.

12.48 - Il presidente di Lega Paolo Dal Pino si è espresso in questo modo sul discorso della ripresa degli allenamenti: "Della questione allenamenti non vogliono più sentirne parlare almeno fino al 3 aprile, quando scadrà il decreto". Lo ha riferito il Corriere della Sera.

12.45 - Pesantissimi i nuovi dati dell'infezione di Coronavirus in Spagna. Ad oggi sono oltre 47.000 i contagi e 3.434 i decessi.

12.40 - Alberto Gilardino, ex rossonero ora tecnico della Pro Vercelli, ha parlato a La Stampa: "Cambierà il modo di pensare. Penso che questa botta, sotto l'aspetto umano, avrà risvolti positivi. Nelle difficoltà l’Italia sa dare il meglio. E rialzarsi. Ci sarà grande voglia di ricominciare. Il calcio poi è uno dei tanti veicoli che spingerà la nostra Italia. Bisogna avere un pensiero positivo e un obiettivo concreto per il futuro. Ed è il momento di dire grazie a chi ogni giorno fa sacrifici per curare i malati e impedire che l’Italia affoghi".

11.57 - Il principe Carlo, erede al trono britannico della regina Elisabetta, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo rende noto Buckingham Palace. Carlo era in isolamento in Scozia da alcuni giorni. (ANSA)

11.50 - Tra le richieste che ieri l'assemblea della Lega Serie A ha inviato alla FIGC, c'è anche quella di chiedere al presidente della FIFA Infantino di allungare la prossima sessione di calciomercato fino alla fine di settembre o addirittura ai primi giorni di ottobre, con una contestuale riduzione della finestra invernale di gennaio che sarebbe ovviamente troppo vicina a quella precedente. Una modifica necessaria nel caso in cui la stagione attualmente sospesa dovesse terminare a luglio inoltrato che vedrebbe sforare i termini classici del mercato. A riportarlo è Tuttosport.

11.45 - Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Il pallone bussa al governo. E prende quota lo stop definitivo". Mentre cresce il fronte di presidenti favorevoli alla sospensione definitiva dei campionati, ieri c'è stata un'assemblea della Lega Serie A (ovviamente in videoconferenza) durante la quale è stato definito il documento finale da inviare al presidente della federcalcio Gravina perché lo presenti al governo in breve tempo. I punti essenziali sono i seguenti: richiesta di provvedimenti urgenti per rinviare le scadenze sulle tasse da pagare e di ottenere la rateizzazione delle imposte pregresse oltre che una serie di misure fiscali, modifica della Legge Melandri e procedure più snelle per la costruzione di nuovi stadi.

11.30 - "Lotito vuole ripartire, Ferrero no: la Lega aspetta il governo". Questo il titolo che La Stampa dedica questa mattina al suo interno, a pagina 29, al nostro campionato. La Serie A propone alla Figc di chiedere alla Fifa un allungamento della sessione di mercato estiva a fine settembre o inizio ottobre, riducendo la finestra di gennaio. Il taglio degli ingaggi milionari sarà affrontato a livello internazionale con la Fifpro. Ferrero, considera concluso il campionato, Lotito convinto di ripartire visto la diminuzione dei contagi negli ultimi giorni. Lega prudente: deciderà il governo se ci sono le condizioni per ricominciare.

11.00 - Il QS in edicola questa mattina dedica spazio al calcio nella sua prima pagina con questo titolo nel taglio alto: "Uefa, ecco il piano per finire i campionati". La tabella stilata prevede - si legge all'interno - sei settimane e mezzo per concluderli: tour de force estivo fino a metà luglio con gare la domenica e il mercoledì, poi spazio alle coppe europee.

10.48 - Campione dentro e fuori dal campo. E' Leo Messi che, in questo periodo di assoluta delicatezza in Europa e non solo, è sceso in campo in prima persona per dare una mano contro il COVID-19. Secondo quanto riporta AS.com, la Pulce ha donato un milione di euro, l'ammontare di tre giorni di stipendio, che saranno suddivisi fra l'ospedale Clinic de Barcelona e un'altra struttura in Argentina.

10.13 - In Lega Serie A, non c'è un fronte unico tra i club in merito al futuro del campionato: come riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, nella migliore delle ipotesi si potrà ricominciare a giocare a porte chiuse a giugno e finire la stagione a metà luglio, ma ci sono anche società che spingono per lo stop definitivo del torneo.

10.09 - Il taglio dello stipendio dei giocatori, ovvero il punto che più influisce sulla gestione ordinaria dei club. Lega e Figc - sottolinea La Gazzetta dello Sport- hanno iniziato a discuterne ufficialmente nella riunione video di ieri. Il monte stipendi complessivo della Serie A è pari a 1,3 miliardi di euro, e il presupposto da cui si parte è: se i calciatori non si allenano e non giocano non devono essere pagati. Ci sono due ipotesi: non pagare gli stipendi per il periodo di tempo non lavorato o richiedere uno sconto proporzionale.

09.58 - La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in taglio alto titola: "A rischio la Serie A". Se non si riprende con il campionato a maggio, l'intera Serie A può saltare. Se la crisi sanitaria dovesse prolungarsi oltre maggio le possibilità di concludere il torneo si azzererebbero. La decisione dovrebbe arrivare entro Pasqua: se entro tale data le condizioni sanitarie dovessero migliorare al punto di permettere la ripresa degli allenamenti e di conseguenza di avere un paio di settimane di attivazione muscolare prima della ripresa del campionato, allora il torneo sarà portato a termine.

09.44 - Il Corriere della Sera, nelle sue pagine sportive, titola: "Il calcio discute a metà campo". Nella migliore delle ipotesi si potranno riprendere gli allenamenti a maggio, significa ripartire a porte chiuse a giugno e concludere la stagione a metà luglio. L’idea di sforare oltre il 30 giugno è una possibilità messa sul piatto dalla Figc. La Uefa ha dato la priorità ai campionati, da chiudere però entro il 15 luglio, per poi terminare le coppe nella seconda metà del mese estivo. L’altra ipotesi da non scartare è congelare la classifica e arrivare a uno stop definitivo.

09.14 - L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola oggi: "Lo scudetto in 45 giorni". Accordo trovato tra ECA e UEFA per finire i campionati entro il 15 di luglio, per poi giocare le fasi finali delle Coppe Europee. Il patto trovato in sede europea è stato annunciato dal presidente Andrea Agnelli, che apre così a nuovi scenari per i calendari. Nel frattempo la Serie A si prepara a chiedere aiuti al Governo: a rischio circa 800 milioni di euro.

08.45 - "Non si gioca più!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in prima pagina questa mattina sul contenuto del vertice in Lega che viene definito dal quotidiano "drammatico". Fra i club - si legge - crescono i timori sulla possibilità di terminare il campionato. Botta e risposta Agnelli-Lotito. Il presidente della Juventus al collega della Lazio: "Fai il virologo?".