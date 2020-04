LIVE MN - Emergenza coronavirus, FIGC: "Nessun accordo e nessuna indicazione di date". Stop al campionato in Francia?

15.08 - Mohamed Bouhafsi, giornalista per RMC Sport, riporta che in Francia la stagione calcistica è finita. Per il corrispondente transalpino il governo francese nelle prossime ore annuncerà la fine della stagione in Ligue 1 e Ligue 2, con il calcio che si fermerà fino ad agosto. A maggio la federazione francese deciderà come comportarsi per promozioni, retrocessioni e assegnazione del titolo.

14.41 - Dopo le anticipazioni di ieri, adesso è ufficiale. L’Argentina calcistica si ferma. Con il bollettino ufficiale n. 5768 infatti, il Comité Ejecutivo dell’AFA ha messo la parola fine alla stagione 2019/2020 dalla Primera Division (l’equivalente della nostra Serie A) in giù: si fermano anche Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D e Federal A. Annullate tutte le retrocessioni, il prossimo campionato ripartirà nel 2021.

14.27 - Il medico Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, ha rilasciato una intervista al quotidiano 'La Stampa' per parlare dell'epidemia di coronavirus. "Serve ancora molta prudenza ma il caldo di giugno potrebbe aiutarci", ha detto Ricciardi che prosegue. "Uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca: mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido. Al chiuso, con 24 e 20% di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con 35 e un tasso di umidità dell′80% la sua permanenza non supera l’ora. Se poi si è al sole bastano 24 e lo stesso livello di umidità perché scompaia in due minuti".

14.02 - "Il protocollo della FIGC è insufficiente". Lo ha dichiarato domenica sera il ministro Spadafora, prima che lo scontro istituzionale raggiungesse le vette di ieri sera. Ma quali sono i punti critici del protocollo contestati dal comitato tecnico scientifico? Li evidenzia La Gazzetta dello Sport. Il nodo cruciale è il primo contagiato. Per gli scienziati, al primo nuovo caso di positività nel calcio sarebbe necessario un fermi tutti, perché andrebbero messi in quarantena tutti i contatti stretti (quindi tutta la squadra, lo staff, se si dovesse ricominciare a giocare anche gli avversari). Una posizione che, ovviamente, preclude la ripartenza e che per ora non è stata superata o aggirata dai rigidi controlli previsti dal protocollo FIGC. Gli altri punti. Le criticità, però, riguardano anche altre situazioni. Il gruppo squadra (calciatori + staff), composto da 50-70 persone, viene ritenuto comunque troppo alto per garantire la sicurezza di tutti. A maggior ragione in viaggio: il percorso da fare per tornare a giocare è esposto a troppe fragilità. Infine, i test: in questo momento i tamponi sono disponibili, ma i sierologici non ancora. Da un lato non si vuole far passare il messaggio che il calcio abbia un canale preferenziale, dall’altro l’operazione avrebbe un costo spropositato, sopportabile solo dalla Serie A.

13.30 - Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato delle possibilità offerte da Milanello e di alcuni cambi nell'allenamento dei rossoneri a partire dal 4 maggio: "A Milanello oltre ai 6 campi di allenamento c’è anche una vasca di sabbia per i lavori specifici per il rinforzo muscolare, c’è un campo da beach volley per i lavori muscolari. C’è un altro campo chiamato “gabbia”, fatto costruire da Arrigo Sacchi, e anche quello potrebbe essere utilizzato. A Milanello c’era un’idea di programma. Il Milan ha 6 campi, qualora avesse diviso un campo in 4 parti, quindi 4 parti da 50 metri per 25, avrebbe potuto utilizzare 4 giocatori in campo con un preparatore in mezzo. Dal giorno 4 il lavoro aerobico non sarà più fatto sul tapis roulant o sulla cyclette ma verrà fatto all’esterno, probabilmente in qualche parco”.

12.59 - Sale a 210.773, con un incremento di 1.308 nelle ultime 24 ore, il numero di casi confermati di contagio da Coronavirus in Spagna, il Paese europeo più colpito dalla pandemia. È di 23.822 il numero aggiornato dei decessi: le morti da ieri sono 301.

12.17 - "Nessun accordo e nessuna indicazione di date" per la ripresa del campionato: lo dicono all'ANSA fonti Figc con riferimento alla polemica di ieri sera tra la Lega di A e il ministro Spadafora sulla riunione tra le componenti del calcio italiano dello scorso 22 aprile. Durante il confronto in video conferenza, spiegano a via Allegri, "è stata la Lega di Serie A a manifestarne l'esigenza, non appena le condizioni lo avessero consentito". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intende approfondire la situazione nella riunione del prossimo consiglio Federale dell'8 maggio, anche per questo tali "fughe in avanti sono ritenute dannose per il calcio italiano". (ANSA).

12.01 - Sono ore decisive per la possibile decisione di portare a cinque il numero delle sostituzioni possibili in una gara per ogni squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport si stanno infatti affrettando i tempi per la novità che, secondo il quotidiano, finirà per agevolare i grandi club, che possono contare su più calciatori competitivi in panchina. I cambi dovranno essere concentrati comunque in tre momenti, oppure all'intervallo. Infantino, presidente FIFA, ha affermato: "Si deve garantire la salute dei giocatori" e l'IFAB deciderà presto, per una modifica che sarebbe comunque temporanea.

11.14 - Il Milan non alza la voce e seguirà le linee indicate dal nuovo Dpcm per la Fase Due. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che spiega che i rossoneri continueranno con gli allenamenti individuali da casa. Milanello, dunque, salvo nuove indicazioni, rimarrà chiuso fino al 18 maggio. Per quanto riguarda i giocatori rientrati a Milano nei giorni scorsi, non sarà più data loro la possibilità di tornare nel proprio Paese d’origine. All’appello mancano solo Ibrahimovic e Kessie

11.10 - Il vaccino per il nuovo Coronavirus potrebbe essere pronto già a settembre. È questo il programma dell’università di Oxford, la prima a lanciare la sperimentazione sugli esseri umani, ovviamente a livello volontario.

10.00 - Il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, utilizza al suo interno, a pagina 16, questo titolo: "La doppia mossa del calcio". La Figc - si legge - chiede collaborazione al governo sui protocolli. Il vicepresidente Sibilia: "Si ricomincia? Al 50%". La Lazio attacca: "Allenamenti, calciatori discriminati". E Spadafora lascia i dubbi sulla ripresa del campionato.

09.32 - "Il calcio deve capire che oggi le priorità sono altre". Queste le parole di Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, nel taglio alto della prima pagina del QS in edicola questa mattina. L'imprenditore ha poi proseguito: "Stiamo vivendo tutti alla giornata. Adoro questo sport, ma in questo momento pensare a scudetto e retrocessioni è fuori luogo".

09.13 - "La Figc cerca il dialogo, ma la Lazio è contro il governo: 'Non vuole la ripartenza'". Questo il titolo che il quotidiano Il Messaggero utilizza nel taglio alto della prima pagina. Cambio di strategia da parte della Federazione, che, tramite il numero uno Gravina, annuncia: "Pronti a modificare il protocollo e a ripartire". Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: "Ridicolo chi parla di complotto". La Lazio - si legge a pagina 29 - contro il decreto: "Non si vuole riprendere il campionato".

08.47 - Il Corriere dello Sport dedica l’apertura allo scontro tra il Governo e le istituzioni calcistiche italiane. "La rivolta del calcio", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "La Lega va all’attacco di Spadafora". Un documento delle società - si legge sempre in prima pagina - per chiedere date certe e compatibili con il ritorno del campionato. Il ministro: "Impossibile dire oggi quando si riprenderà". Tare: "Siamo discriminati".

*****MARTEDI' 28 APRILE*****

18.54 - La Lombardia resta il principale focolaio regionale di diffusione del contagio da Coronavirus. I 590 nuovi casi riscontrati in Lombardia nel bollettino di oggi, infatti, rappresentano un numero superiore alla somma dei nuovi contagi verificati in ben 17 altre regioni d’Italia (sono escluse le sole Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria). D’altra parte, se ben due regioni (Basilicata e Molise) registrano 0 nuovi casi, altre quattro non arrivano alla doppia cifra.

18.27 - Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha analizzato in conferenza stampa il bollettino odierno: “Il trend è di progressivo decremento, fortunatamente dei morti e dei casi di infezione, forse in questo caso legati alla possibile riduzione dei tamponi effettuati nel fine settimana. I valori di R0 mostrano che c’è un decremento, ma comunque c’è una circolazione del virus sul territorio, perché il numero dei casi è presente. Questi numeri ci danno conferma sul successo delle misure adottate, ma ci indicano anche che dovremo monitorare con attenzione l'evolversi della situazione nei prossimi tempi".

18.19 - Il Milan non alza la voce e seguirà le linee indicate dal nuovo dpcm per la Fase Due, continuando con gli allenamenti individuali da casa, agli ordini di Pioli e del suo staff. E' quanto emerge dalla riunione avvenuta oggi tra i dirigenti di prima linea delle varie aree del club, intenzionato poi a confrontarsi in assemblea di Lega con le altre società sul tema degli allenamenti collettivi: Milanello, salvo nuove indicazioni dalle autorità, rimarrà chiuso fino al 18 maggio. A chi settimana scorsa è rientrato a Milano non sarà intanto più data la possibilità di tornare nel proprio Paese d'origine, per garantire e due settimane di isolamento in caso di ripartenza. All'appello mancano solo Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie: l'attaccante resterà in Svezia ad allenarsi con l'Hammarby di comune accordo con il club finché non sarà definita una data per la ripresa degli allenamenti di gruppo; il centrocampista è invece ancora bloccato in Costa d'Avorio per la penuria di aerei che lo riportino in Italia causa Coronavirus. (ANSA).

18.18 - La Uefa dettaglia la pioggia di soldi destinata alle federazioni. Il governo del calcio europeo ha deciso, come anticipato dall'Ansa, di contribuire con 236,5 milioni di euro per sostenere le 55 federazioni affiliate ad affrontare l'emergenza coronavirus nelle rispettive nazioni. Il finanziamento "HatTrick", solitamente distribuito per coprire i costi di gestione e aiutare a sviluppare aree specifiche e mirate del calcio nazionale, stavolta sarà erogato senza restrizioni: la Uefa consentirà infatti a ciascuna federazione di stabilire le proprie priorità alla luce dell'impatto negativo del Covid-19 sul calcio a tutti i livelli. (ANSA).

18.04 - Di seguito il bollettino nazionale dell'emergenza Coronavirus delle ultime 24 ore:

Attualmente positivi: 105.813

Deceduti: 26.977 (+333, +1.2%)

Dimessi/Guariti: 66.624 (+1.696, +2.6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.956 (-53, -2.6%)

Tamponi: 1.789.662 (+32.003)

Totale casi: 199.414 (+1.739, +0.9%).

17.55 - Questi i dati del contagio da Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore:

+5.053 tamponi

+509 positivi

-26 terapia intensiva

+124 decessi

+1.409 dimessi

17.54 - Dopo aver annunciato il robusto finanziamento che la UEFA ha destinato alle sue 55 Federazioni, il presidente Aleksander Čeferin ha dichiarato: "Il nostro sport sta affrontando una sfida senza precedenti, provocata dal COVID-19. La UEFA vuole aiutare i suoi membri a rispondere in modo adeguato alle loro esigenze. Di conseguenza, abbiamo concordato un pagamento fino a 4,3 milioni di euro per Federazione, che verrà versato per il resto di questa stagione e nella successiva, che può essere utilizzato come i nostri membri ritengono più opportuno per ricostruire la comunità calcistica. Credo che questa sia una decisione responsabile, per aiutare il più possibile tutti, e sono orgoglioso dell'unità che il calcio sta mostrando durante questa crisi. Senza dubbio, il calcio sarà al centro delle nostre vite, quando torneremo alla normalità. Quando arriverà quel momento , il calcio deve essere pronto a rispondere a quella chiamata".

17.36 - Il DPCM 26 aprile 2020, annunciato ieri sera dal premier Giuseppe Conte, è stato pubblicato pochi minuti fa in Gazzetta Ufficiale. Confermata la possibilità di raggiungere i congiunti (nelle FAQ sul sito del governo sarà spiegato cosa si intende esattamente), nonché la possibilità per gli atleti di discipline sportive individuali di riprendere gli allenamenti in impianti a porte chiuse.

17.35 - A chi si potrà far visita a partire dal 4 maggio? Dopo l'ultimo DPCM, il Governo ha provato a far chiarezza (ma ancora in maniera ufficiosa) in merito ai 'necessari spostamenti per incontrare i congiunti' citati ieri dal Premier Conte.

Oltre ai parenti più stretti a chi si potrà far visita? Come riporta l'agenzia 'ANSA', il riferimento è a parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili e affetti stabili. Il Governo, comunque, nelle prossime ore dovrebbe fare ulteriore chiarezza sulla vicenda tramite le FAQ presenti sul suo sito.

16.55 - “Regione Lombardia è al lavoro con Prefettura, Comune e Arcidiocesi di Milano per sostenere la possibilità di riaprire le chiese per le celebrazioni religiose in una cornice di massima sicurezza, all’insegna del distanziamento e dell’uso dei dispositivi di protezione“. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia: “L’auspicio – prosegue la nota – è quello di giungere al più presto a una soluzione condivisa. Che possa tenere conto tanto delle esigenze di cautela, quanto della necessità di tornare a garantire il diritto di culto ai cittadini”.

16.50 - Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di SkyTg24, ha parlato della nuova ordinanza sulle mascherine: "Tenderei a ribadire l'obbligo ma è chiaro che vorrei avere garanzie dalla Protezione Civile sulla fornitura delle mascherine per tutta la popolazione".

16.38 - Dalle 18 di questa sera in Veneto sarà consentito, in misura più estensiva rispetto al nuovo DPCM relativo alla fase 2, lo spostamento individuale per attività motoria e all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale. Lo ha dichiarato, annunciando la firma della nuova ordinanza, il presidente regionale, Luca Zaia: “Si può passeggiare e fare jogging, almeno nel territorio comunale”.

Sarà inoltre permesso, ai residenti in regione, lo spostamento nell’ambito del territorio regionale, per raggiungere le seconde case e le barche di proprietà che si trovino fuori dal territorio comunale di residenza. “Chi ha una seconda casa e deve controllare se ha manutenzioni da fare può raggiungerla, non per dimorare, ma per fare quello che dovrebbe fare il buon padre di famiglia”.

16.32 - Nelle prossime settimane 660 milioni di mascherine chirurgiche saranno immesse sul mercato italiano a un prezzo medio di 0,38 euro l’una. Dopo l’annuncio di ieri di Conte, il commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha infatti siglato un contratto con cinque aziende italiane, che consentiranno la vendita delle mascherine nel rispetto del prezzo calmierato deciso dal governo.

16.27 - La proposta non è nuova, perché già qualche mese fa Gabriele Gravina aveva sottoposto all'IFAB la questione. Stavolta, però, a muoversi è direttamente la FIFA, che avrebbe chiesto di aumentare il numero di sostituzioni, portandole a cinque. Un provvedimento necessario per aiutare i giocatori a tornare a pieno regime dopo la sosta forzata causata dall'emergenza sanitaria globale. Il calcio, infatti, dovrà riprendere a ritmi frenetici, con tante partite in pochi giorni. Un portavoce della FIFA ha dichiarato: "Quando riprenderanno le competizioni, è probabile che si debba affrontare un calendario congestionato, con una frequenza di partite più alta del normale. La sicurezza dei giocatori è una delle principali priorità della FIFA. La nostra preoccupazione, in questo senso, è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di potenziali infortuni per gli sforzi profusi. Alla luce di ciò, e alla luce della sfida affrontata a livello globale, la FIFA propone di autorizzare temporaneamente un numero maggiore di sostituzioni, a discrezione delle Federazioni", riporta Sky Sports UK. Qualora la proposta venga approvata, dovrebbe riguardare anche la stagione 2020/2021, incluso l'Europeo.

16.09 - E' il momento di prendere delle decisioni. Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, in una intervista rilasciata a 'Radio Rai' ha così commentato la decisione del Governo di far slittare al 18 maggio l'inizio degli allenamenti per gli sport collettivi e di non dare indicazioni chiare sulla ripresa della Serie A: "Si riparte? Al momento dico 50 e 50. Si tratta di vedere lo sviluppo degli eventi e prendere una decisione. Bisogna valutare se il rischio è enorme, e allora è inutile perdere tempo, o se il rischio è calcolato e se ce lo possiamo permettere, e allora sarebbe il momento di dare fiducia e serenità. Chi deve prendere le decisioni, le prenda, senza paura, e ci dica se possiamo tornare a giocare presto o se dobbiamo restare fermi due anni”.

15.21 - Nel corso del comunicato in cui ha analizzato le ultime decisioni del Governo, che ieri ha annunciato la ripresa degli allenamenti per gli atleti di sport collettivi a partire dal prossimo 18 maggio, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato anche le critiche sollevate dal Ministro dello Sport Spadafora sul protocollo redatto dalla commissione medico-scientifica della FIGC. E s'è detto pronto a correggerlo: "La Commissione medico scientifica della FIGC ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza, ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni dello stesso Comitato del CONI e riconoscendo l’FMSI quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto. Una volta migliorato, ci potranno essere tutti i presupposti per il via libera definitivo al 18 maggio".

15.01 - "Ieri ho sentito il ministro dello Sport dire che bisogna pensare alla tutela della salute ma poi li si fa correre nei parchi in mezzo alla gente anziché nei centri sportivi con le dovute misure. Non so quale sia il suo scopo, di certo non è aiutare il calcio. Alla luce delle decisioni prese la sensazione è di essere discriminati". Dopo mesi di silenzio, il ds della Lazio Igli Tare rompe gli indugi e assume una posizione dura nei confronti del ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora sul mancato via libera agli allenamenti per il calcio. "Non mi riesco a spiegare perché squadre come Juventus ed Inter non prendano posizione". (ANSA).

15.00 - Abbott è la multinazionale americana che ha vinto la gara bandita dal governo italiano per la fornitura di 150 mila kit per i test sierologici, quelli in grado di capire se siamo entrati in contatto con il virus oppure no. Una vittoria, secondo il Corriere della Sera, a sorpresa, data dal fatto non trascurabile che i kit saranno regalati. La stessa Abbott ha annunciato che entro maggio arriveranno sul mercato italiano 4 milioni di test sierologici. Non per il bando del governo ma in vendita e quindi a pagamento. Si dovrebbe partire il 4 maggio, ma a chi sarà fatto il test? Serve un campione rappresentativo della popolazione, anche se un po’ particolare. E proprio per questo se ne sta occupando l’Istat. Le 150 mila persone scelte per il test rispecchieranno la distribuzione geografica, quella anagrafica e anche la densità abitativa. Il campione sarà corretto anche in base al numero dei contagi. Per questo i test saranno più frequenti al Nord e in particolare in Lombardia, la regione che finora ha pagato il prezzo nettamente più alto.

14.28 - Marco Paolo, centrocampista della Lazio e uno dei leader dello spogliatoio biancoceleste, ha attaccato il Governo e il Ministro dello Sport per la decisione di far riprendere gli allenamenti per gli atleti di sport individuali dal 4 maggio e non per quelli di sport collettivi, che invece potranno tornare ad allenarsi solo dal 18. "I calciatori sono stati penalizzati", ha detto Parolo ai microfoni di 'Lazio Style Radio'. "E sicuramente non mi aspettavo questa notizia. C'è stata l'apertura agli allenamenti individuali degli atleti del CONI che possono andare nelle strutture. Non capisco perché nel nostro centro sportivo non possiamo allenarci mantenendo le distanze e rispettando le normative, anche per riprendere contatto con il campo e con lavori sul terreno dove giochi. Perché devo correre in un parco e non su un campo da calcio?".

14.23 - “Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta. Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni”, così il presidente della FIGC Gabriele Gravina fa il punto della situazione sul percorso intrapreso dalla Federazione per consentire la ripartenza, in tempi ragionevoli, di un settore molto importante per il Paese, sia sotto il piano sportivo che dal punto di vista produttivo e occupazionale. “Abbiamo sempre affermato – continua Gravina – di voler ripartire quando ci sarebbero state le condizioni e l’orizzonte prospettato dal Governo ci consente di farlo. Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l’unica che persegue l’interesse generale del sistema e quello più complessivo dello sport italiano che, per diversi motivi, sarebbe anch’esso danneggiato dallo stop definitivo del campionato di Serie A”.

14.09 - (ANSA) - ROMA, 27 APR - La federcalcio ha chiesto di essere ascoltata dal Comitato Tecnico Scientifico che coadiuva il Governo nella gestione dell'emergenza Covid-19. "La nostra Commissione medico scientifica - osserva il presidente federale Grabriele Gravina - ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza, ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni del Cts, del Coni e riconoscendo l'FMSI quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto". (ANSA).

13.32 - Nel corso della lunga intervista a Repubblica, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato anche della data fissata per la ripresa degli allenamenti. Ieri è stato deciso che per le sedute di squadra non ci sarà il via il 4 maggio ma il 18 e il numero uno biancoceleste non ci sta. "Spadafora ha uno studio di cui non siamo a conoscenza?". Lotito parla di gare a porte chiuse, di controlli da fare anche agli addetti agli impianti e che nelle sue aziende ha "2000 dipendenti che vanno a lavorare per 1600 euro al mese nei reparti Covid. E non si è ammalato nessuno" perché, spiega, "ho preso tutte le precauzioni e le strumentazioni".

13.17 - Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano a SkySport24, questa mattina c'è stata una riunione operativa al Milan: dal punto di vista sportivo, il Milan si adatta al decreto del governo e continuerà gli allenamenti personalizzati in videoconferenza (Pioli allena tre volte alla settimana i giocatori divisi in gruppi); dal punto di vista politico, invece, il club vuole capire meglio alcune cose come ad esempio perchè ci si può allenare in un parco e non in un centro sportivo. Milanello era già pronto per la ripresa degli allenamenti.

13.02 - Nelle ultime 24 ore, in Spagna si sono registrati 331 decessi per il coronavirus: il numero dei morti dall'inizio della pandemia sale così a 23.521. I nuovi contagiati sono invece 1.831 (i casi totali sono 209.465).

12.54 - Il Giornale oggi in edicola fa il punto sulla ripresa del calcio italiano. E spiega che dal 18 maggio saranno concessi gli allenamenti di gruppo. Però c'è un'altra possibilità, ovvero quella del 25 maggio, per consentire a tutte le società di Serie A di allestire le condizioni di sicurezza per allenamenti e ritiri. Così la ripresa slitterebbe di un'ulteriore settimana.

12.51 - Il Coronavirus continua a colpire nel mondo: ad ora i contagiati totali in tutto il globo hanno recentemente superato la quota di 3 milioni di persone che sono venute a contatto con il Covid-19. I morti da SARS-CoV-2, invece, sono oltre 207mila.

12.34 - L'ex Premier, Matteo Renzi, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola in merito alla ripresa del calcio italiano: "Occorre accelerare la riaperture, anche il campionato deve ricominciare con le giuste modalità. Il calcio è un valore per l'Italia e significa normalità. Il pensiero che lo sport sia considerato nemico della salute è aberrante". Poi, un durissimo attacco al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: "Il suo protagonismo non è più tollerabile, non l'ho apprezzato quando ha sospeso improvvisamente Parma-Spal. Mettersi di traverso, bloccare i giocatori negli spogliatoi è stata una mossa incomprensibile e assurda. Oggi ci sono tutte le condizioni per ricominciare fidandosi della comunità scientifica".

12.16 - Per quanto riguarda la ripresa della Serie A, Il Giornale in edicola questa mattina riferisce che sul tavolo restano le ipotesi di un ritorno in campo, ovviamente a porte chiuse, il 6-7 giugno o il 13-14 giugno, così da terminare il campionato entro il 2 agosto come richiesto dell'UEFA.

11.53 - Repubblica oggi in edicola fa il punto sulla questione economica che è certamente tema centrale per la Serie A. Dieci club stanno preparando un documento, spiega il giornale, per spiegare e dimostrare che la serrata del campionato può portare l'intera categoria al fallimento. Un club di primo piano, non citato, si spinge a dire che "se non giocheremo ancora, dovremo vendere i nostri migliori giocatori". Dubbi e caos ovunque, centrali sono anche i diritti televisivi e l'ultima rata che la A attende entro il 1° maggio dai broadcaster.

11.45 - "Allenarsi sì, giocare chissà. Spadafora contro Figc e club": titola così questa mattina Repubblica che spiega che il nuovo decreto del governo ha dato il via libero alle sedute individuali dal 4 maggio, mentre gli allenamenti collettivi dovrebbe riprendere il 18 maggio, anche se non c'è ancora nessuna certezza. Il Ministro dello Sport ha gelato la federazione e i club di Serie A, definendo "non ancora sufficiente" il protocollo di sicurezza presentato qualche giorno fa.

11.25 - Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato a Radio 24: "Se non ci fosse stato il lockdown sarebbe stato un disastro. Quando qualcuno pensa che il nemico siano le misure di contenimento, non è così. Il nemico è il virus. Se noi mollassimo del tutto le misure di contenimento, l’economia e la società italiana ne risentirebbero comunque in maniera gravissima perché avremmo un virus che scorrazza per l’Italia. Abbiamo una pandemia in corso. Sono sempre decisioni dolorose e che non si prendono mai a cuor leggero. Il problema è che in questa fase ci si deve affidare a un principio di precauzione e cercare di evitare assembramenti di persone, per quanto la Cei abbia prodotto un documento responsabile. Il problema è che quando si “rilassano” un po’ le misure si inizia a pensare che anche il distanziamento sociale non sia più importante. Comunque, anche questo provvedimento parziale ha delle scadenze, tra 2-3 settimane vediamo che succede e dopo magari si apre, è un provvedimento a tempo".

11.15 - "Rimandato". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Stampa in edicola stamani in riferimento alla ripresa delle attività sportive dal 4 maggio: "Via libera agli sport individuali, ma il pallone resta fermo fino al 18 maggio. I dubbi del ministro Spadafora sul protocollo sanitario della Figc: non basta".

11.01 - L'edizione oggi in edicola fa La Gazzetta dello Sport fa il punto su quelle che potrebbero ora essere le nuove date del calcio italiano. La ripresa del 18 maggio spinge il calendario più avanti. La Lega pensava al 6-7 giugno, adesso la Serie A potrebbe riprendere mercoledì 10 o il 13-14 giugno. Sarebbe un vero e proprio tour de force: 12 gare, 13 coi recuperi, fino al 2 agosto. E i play-off? Eventuali formule diverse dal calendario standard andranno comunicate entro il 25 maggio.

10.28 - "Per lo sport una ripartenza a tappe". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento alla ripresa degli allenamenti: "Conte: il calcio torna dal 18 maggio. Dal 4 allenamento solo per gli atleti top delle discipline individuali".

10.13 - "Governo nel pallone". Questo il titolo alle pagine 2-3 di Tuttosport in edicola stamani in riferimento alle parole del premier e del ministro dello sport: "Spadafora manda Conte in fuorigioco sugli allenamenti. Il Premier annuncia l'ok alle sedute delle squadre dal 18, poi il ministro frena: 'vedremo'.

09.29 - "La presa in giro": questa l'apertura odierna del Corriere dello Sport. Conferenza stampa di Conte per il nuovo DPCM. Dal 4 maggio il via agli sport individuali, le squadre in campo soltanto dal 18: ma non è certo. Il Premier Conte disegna una fase 2 per il Paese molto graduale. Per lo sport, bocciato il protocollo medico: verrà cambiato. Il Ministro Spadafora non regala alcuna certezza: "Vedremo, nulla è scontato ma non sono un nemico del calcio".

08.59 - "Il calcio resta sospeso, allenamenti dal 18 maggio" scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva, a pagina 33. Secondo il premier Giuseppe Conte potrebbe ripartire con gli allenamenti collettivi dal 18 maggio. Ma il condizionale è d’obbligo e il Ministro Spadafora fa tremare il mondo del pallone: "Non è scontato che si riparta".

08.30 - "Ripartenza lenta": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Conte apre la 'fase 2' ma è scontro con il mondo del pallone. Allenamenti individuali dal 4, il calcio solo dal 18 maggio. Spadafora: "Non è scontato che il campionato di Serie A riprenda". Ritorno a due velocità: subito la Pellegrini, Nibali, Fognini e Tortu, CR7, Lukaku e gli altri fra tre settimane. La Lega: tennisti e nuotatori sì? Calciatori discriminati. La preoccupazione della FIGC sui tempi: quando si potrà giocare?