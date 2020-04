LIVE MN - Emergenza Coronavirus, l'accusa di Malagò e la risposta della Lega Serie A. No di Milan e Inter a giocare lontano da San Siro

13.37 - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato a la Repubblica soffermandosi in particolare sulla situazione del capoluogo lombardo: “Nel weekend di Pasqua oltre il 95% dei controlli dimostra che chi era in movimento poteva farlo. C’è molta autodisciplina e io stesso ogni giorno sono ispirato dalla determinazione e generosità dei milanesi. C’è un volontariato che commuove, così come abbiamo un personale sanitario che dimostra il suo valore. Ma ogni giorno, nei bollettini, dicono che a Milano non stiamo messi bene. Ora, con quale criterio ci viene detto? Ma quali dati ci vengono forniti? E come li controllo? Non è mai stato fatto, per dire, un campione rappresentativo della popolazione da analizzare per definire qual è il reale trend del contagio e come i contagiati abbiano reagito. Si passa da 3000 a 8000 tamponi al giorno nell’intera regione. Una confusione tremenda. Certo, Regione Lombardia, a partire da Codogno, si è trovata in una situazione difficilissima da gestire, però da qualche tempo mi sembra che stiano tirando avanti alla giornata. Giriamola come vogliamo, ma la gestione sanitaria di Veneto e Emilia-Romagna è stata diversa”.

12.44 - Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, spiega anche alcune delle tecnicalità della ripresa delle attività del calcio italiano. Il documento che verrà redatto la prossima settimana in via definitiva dal consiglio medico della FIGC, verrà inviato all'attenzione del ministro della salute, Speranza. In caso dovesse vidimarlo, allora via alla fase due: gli stadi, con percorsi ad hoc per le squadre, spostamenti e partite, tutto ancora da programmare in un nuovo protocollo.

12.37 - La Lega Serie A manifesta stupore per la leggerezza e l'ingerenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò nel descrivere, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, i rapporti tra la stessa Lega e i licenziatari dei diritti televisivi. La Lega Serie A, dall'inizio della situazione di emergenza legata all'impatto del Covid-19 sul calcio, è in costante contatto con i broadcaster titolari dei diritti TV. Tali rapporti sono peraltro regolati da chiare previsioni contrattuali. La Lega Serie A è inoltre in continuo aggiornamento con la FIGC e le altre componenti del sistema calcio per vagliare tutte le opzioni possibili, proseguendo allo stesso modo il dialogo con le altre Leghe europee, l’Eca, l’UEFA e la FIFA. Ci si augura, in un momento di grande difficoltà per il Paese, che ogni Istituzione lavori, con senso di responsabilità, in modo costruttivo e propositivo per il bene comune, senza creare, come dice il Presidente del Coni, "conflittualità che danneggino qualsiasi progettualità".

12.34 - Salgono a 182.816 i contagi da COVID-19 in Spagna, il paese europeo che fino a questo momento conta il maggior numero di casi. Nelle ultime 24 ore, il paese iberico ha fatto registrare 5.183 nuovi casi e 551 nuovi decessi. Dall'inizio dell'epidemia, in Spagna sono morte 19.130 affette da Coronavirus.

12.29 - Perché non ci hanno interpellato? Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, è attualmente il presidente di Lamica, la Libera associazione medici italiani del calcio. Un'associazione che in questi giorni in cui la FIGC ha stilato il protocollo relativo alle regole da seguire in vista del ritorno in campo non è nemmeno stata interpellata "Non è per fare polemica - ha detto -, ma stupisce anche me. Non perché non ci sia Castellacci, ma perché manca l’associazione dei medici che poi saranno responsabili di tutto. Sono loro che conoscono le situazioni, che stanno sul campo. Gli altri colleghi scriveranno delle linee in teoria ineccepibili, ma noi ci domandiamo: potranno essere realizzate?". Nel botta e risposta realizzato col quotidiano 'Libero', Castellacci ha espresso alcune perplessità sulle linee guida emerse nella giornata di ieri: "E' previsto un maxi ritiro per ogni squadra, serviranno centri sportivi con foresteria: fra giocatori e staff si arriva a 60/70 persone, serviranno altrettante camere; poi le docce differenziate, a meno di non farle in camera; obbligatori saranno gli ambienti sanificati prima e dopo l’allenamento, con personale verosimilmente esterno che dovrà occuparsene e anch'esso sottoposto ai controlli. Poi ci sono i test pre-ritiro, ci vorranno controlli a tappeto su tutti. Tamponi ogni 4 giorni, analisi supplementari a chi era risultato positivo e poi guarito per capire se il virus ha intaccato l’organismo e dare l’idoneità. E tutto ciò chi lo deve fare? Il medico di squadra. Una situazione destinata a peggiorare se poi si scende di categoria: Ho il timore che la serie C e gran parte della B non abbiano né le strutture né le risorse per sostenere due mesi di questo tipo. E i medici? In C sono part time, campano facendo il loro lavoro e per passione vanno con la squadra".

12.16 - La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su quelle che sono le due ipotesi di ripartenza in quanto a calendario del calcio italiano. La prima, ventilata ieri in Assemblea, è quella di ripartire il 27 e 28 maggio con le semifinali di Coppa Italia: Napoli-Inter e Juventus-Milan. Queste si aprirebbero con un omaggio a medici e infermieri impegnati negli ospedali. L'alternativa sono 30 e 31 maggio con le gare saltate all'inizio della pandemia: Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Torino-Parma.

12.10 - Attraverso Twitter, Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha pubblicato questo aggiornamento sulla raccolto fondi per l'emergenza coronavirus: "Raccolta fondi Lombardia per emergenza #COVID19 a quota 98 milioni. Grande dimostrazione della generosità lombarda".

11.45 - Il quotidiano La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 28, uno spazio al calcio in Italia con questo titolo: "Massima sicurezza". Prima la Serie A, poi B e C: la ripresa degli allenamenti sarà scaglionata. Ritiri "blindati" per almeno tre settimane, in alcuni stadi non si giocherà. Questo il protocollo - si legge - dei medici Figc in vista dell'eventuale ripartenza il 4 maggio.

11.14 - Il Corriere dello Sport nella sezione sportiva titola: "Deciso il piano sicurezza: ma riparte solo la Serie A". Se davvero il calcio tornerà alla vita, non lo farà tutto insieme. Il 4 maggio, data cerchiata in rosso dal governo, dovrebbero ricominciare ad allenarsi soltanto i giocatori di A. Serie cadetta e Lega Pro partiranno più avanti. Il suggerimento della Federazione è stato accolto dalla commissione medica della stessa Figc, coordinata dal professor Paolo Zeppilli, che ha perfezionato il protocollo per la ripartenza.

11.00 - "Si sta generando un dibattito estremamente confuso e fortemente divisivo che non può portare a qualcosa di buono". A parlare così è Giovanni Malagò, presidente del CONI, che al Corriere dello Sport analizza a 360 gradi i temi d'attualità, a partire dalla possibile ed eventuale ripresa del campionato: "Senza voler fare polemica, per carità, io avrei chiuso dentro una stanza la Federcalcio, la Lega di A, l’Assocalciatori, gli allenatori, le televisioni e gli organismi internazionali, Fifa e Uefa, e non li avrei fatti uscire finché non avessero prodotto un documento condiviso. La stessa cosa per B e Lega Pro. Si procede a vista, per ipotesi, con una conflittualità che danneggia qualsiasi progettualità. Gravina lo sento tutti i giorni, comprendo le difficoltà del momento e capisco che voglia portare a termine la stagione. Parla di luglio, agosto, settembre, ottobre, addirittura della prossima Serie A articolata in due gironi con i playoff e i playout. Quello che manca è un piano preciso, chiaro, praticabile e convincente. Si parla solo di tagli degli stipendi dei calciatori, ovvero si è partiti dalla fine o quasi, di accordi in alto mare, e adesso di un protocollo medico che dovrà passare al vaglio dell’ISS".

10.03 - Il quotidiano Il Secolo XIX in edicola questa mattina utilizza questo titolo nel taglio alto della prima pagina di stamane: "Il calcio ricomincia dalla Serie A: allenamenti al via dal 4 maggio". La Federcalcio pensa a una ripresa scaglionata degli allenamenti: prima la Serie A, poi la B e la C. Ritiri blindati per almeno 3 settimane, non si giocherà - si legge a pagina 36 - in alcuni stadi del Nord dove la crisi è più grave.

09.46 - "Test e ritiri blindati: il calcio ripartirà dalla Coppa Italia". Questo il titolo che il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, utilizza nel taglio alto della prima pagina. La Lega ipotizza di far disputare Napoli-Inter e Juventus-Milan a fine maggio, prima - si legge a pagina 20 - che ripartano le gare di campionato. La Figc approva il protocollo medico: se c'è l'ok del governo 2 tamponi e test sierologici, poi ricominciano gli allenamenti.

09.31- Il quotidiano Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio al calcio in Italia con questo titolo: "Ritiri blindati, test e stadi chiusi. Prima la A, poi B e C: così si ripartirà". La commissione medica della Figc - si legge a pagina 27 - vara il protocollo di sicurezza per il ritorno in campo. Ripartenza in tre fasi. La Lega: "Subito la Coppa Italia il 27 e 28 maggio".

09.13 - Un campionato senza gare al nord. È questa una delle ipotesi al vaglio dei vertici del calcio italiano per evitare di giocare in quelle zone maggiormente colpite dal Coronavirus, come le città di Milano e Bergamo. Ma i club non ci stanno e "garantiscono la sicurezza", scrive La Gazzetta dello Sport. Tra l’altro le partite si disputeranno a porte chiuse: la Serie A si sposterebbe rispettando ogni disposizione, quindi lasciare San Siro per un altro stadio non aumenterebbe il livello di sicurezza.

08.44 - "La Coppa Italia per ricominciare". Questo il titolo in prima pagina del QS in edicola questa mattina sulla ripresa del calcio italiano. Il piano della Lega è il seguente: il 27 maggio Napoli-Inter e il 28 Juventus-Milan. Nuova idea - si legge sul Quotidiano Sportivo - da parte della Figc: partenze scaglionate per quanto riguarda Serie A, Serie B e Serie C.

08.14 - Il Corriere dello Sport dedica l’apertura a Malagò, il quale ha rilasciato un’intervista esclusiva al noto quotidiano sportivo. "Calcio, stai sbagliando", titola il CorSport riportando le parole del presidente del Coni. "Il Covid, la ripartenza e un futuro da riscrivere: parla il numero uno dello sport italiano", si legge in prima pagina. Ancora Malagò: "Io avrei chiuso dentro una stanza Figc, Aic, Lega, Fifa, Uefa e tv e li avrei fatti uscire solo dopo aver redatto un documento condiviso. Invece si procede a vista e in ordine sparso. Spero che dal 4 maggio ci si possa allenare. La Pellegrini ha ragione, il danno è generale".