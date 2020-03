LIVE MN - Emergenza Coronavirus - Serie A, possibile ripresa il 3 maggio. Oggi assemblea dei presidenti

10.55 - Nella giornata di oggi andrà in scena l’assemblea a distanza dei presidenti di Serie A, per stabilire quando tornare ad allenarsi, e non solo. Claudio Lotito, presidente della Lazio, contro gli altri 19, e alla fine anche lui dovrà arrendersi: si tornerà in campo il 4 aprile, ovvero il giorno dopo quello consigliato dalla Federazione dei medici sportivi. I giocatori si alleneranno divisi in piccoli gruppi. Le sedute collettive, in cui si potrà tornare a esercitare anche la tattica, verranno rimandate di oltre dieci giorni: appuntamento al 15 aprile.

10.03 - "Sarà lunga". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de il Giornale in edicola stamani sull'emergenza Coronavirus: "E ora c'è voglia di esercito. Più morti che in Cina. I contagi crescono, nuova stretta: soldati nelle città. Congedi parentali, l'Inps è nel caoi totale".

09.44 - "Resisti Milano": così La Repubblica in apertura quest'oggi. Il quotidiano dedica il suo titolone centrale al capoluogo lombardo, uno dei più colpiti dal Coronavirus COVID-19. Nella città il record di contagi. Negozi e spostamenti: pronti nuovi stop. In Italia 3405 morti, superata la Cina. Conte: "Più medici in Lombardia".

09.20 - La Serie A prova ad immaginare un futuro, prossimo, senza virus. Ieri è stato messo in atto un tavolo tecnico informale tra i club per programmare la ripresa degli allenamenti. Ad eccezione del Presidente Lotito che vorrebbe far riprendere la squadra già lunedì, tutte le società hanno siglato oggi un protocollo d’intesa in videoconferenza. C’è l’accordo sul 4 aprile, sarà la data del ritorno in campo per allenarsi con le dovute precauzioni del caso e senza palla. Allenamenti a secco, accesso agli spogliatoi a gruppi e tante cautele in virtù dell’emergenza sanitaria. Quasi tutta la Serie A ha le idee chiare, prima la salute e poi il calcio. Con la minaccia Coronavirus, o almeno l'apice della stessa, alle spalle, dal 4 aprile le squadre potranno tornare ad allenarsi. Per la ripresa delle 'ostilità', bisognerà invece aspettare almeno un altro mese secondo il presidente Gabriele Gravina, il 3 maggio, seguendo anche il sentiero tracciato dal ministro dello sport appena ieri pomeriggio: "Il Ministro Spadafora ha ipotizzato quella data perché ci stiamo lavorando diversi giorni con la Federazione. Nel momento in cui il campionato Europeo è stato spostato al 2021, ci siamo posti una serie di date per capire quando partire. L'idea è 3 maggio perché con qualche turno settimanale possiamo finire al 30 giugno, ma non escludiamo 10 e 17 e quindi sforare".

09.00 - "Pronto l'esercito per i controlli": questa l'apertura odierna del Corriere della Sera. Verso misure più restrittive per supermercati e passeggiate. Crescono i contagi nella provincia di Milano. Mattarella, appello ai leader. Da noi più morti che in Cina. Emergenza e vittime a Madrid, gli hotel trasformati in ospedali.