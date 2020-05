LIVE MN - Emergenza Coronavirus, via libera alla ripresa della Premier. I dati della Lombardia

17.26 - Di seguito i dati dell'emergenza Coronavirus in Lombardia nelle ultime ventiquattro ore:

Tamponi effettuati: +7.508

Totale positivi: +364

Decessi: +68

Terapia Intensiva: -7

Ricoverati (Non T.I.): -31

16.58 - Anche l'Austria si avvia verso la ripresa del calcio giocato. Dopo una settimana di confronti tra il Ministero della Salute, i rappresentanti della tipico Bundesliga e l'Associazione calcistica austriaca (ÖFB), Governo e istituzioni del calcio sembrano aver trovato la quadra. "Credo si potrà tornare a giocare tra fine maggio e i primi giorni di giugno", ha detto nella serata di ieri il vice cancelliere e ministro dello sport Werner Kogler. Annunciata la ripresa degli allenamenti di gruppo a partire da venerdì 15 maggio, ma già mercoledì dovrebbe essere annunciato il programma esatto per la ripresa dei giochi. In Austria il campionato è fermo al 22esimo turno.

16.18 - Il Governo norvegese ha dato il via libera alla ripresa del massimo campionato. Allenamenti già in corso e possibilità di organizzare le sedute fino a un massimo di 20 persone. Il campionato 2020 partirà il 16 giugno. "Siamo molto lieti che al calcio di punta sia stato dato il via libera per ricominciare. Anche se sarà un calcio diverso e senza pubblico, esso comunque porterà molta gioia ed entusiasmo a molte persone", ha detto il presidente della Federcalcio norvegese Terje Svendsen.

15.57 - (ANSA) - LONDRA, 11 MAG - In Inghilterra lo sport professionistico, e dunque anche la Premier League, potrà ripartire a porte chiuse ma solo dopo il primo giugno. È quanto ha deciso il governo presieduto da Boris Johnson, presentando oggi i dettagli della fase due della gestione per l'emergenza da coronavirus.

13.07 - Come riferisce Sky Sport, Davide Calabria e Ismael Bennacer si sono sottoposti questa mattina alle visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano. I due, quindi, torneranno ad allenarsi individualmente a Milanello nel corso dei prossimi giorni.

12.33 - Il calcio italiano studia la ripartenza e, spiega Tuttosport oggi in edicola, il nodo da sciogliere resta lo stesso. Ed è legato alla procedura da seguire qualora emergesse una positività tra i tesserati. Come comportarsi? Isolare il soggetto e sottoporre tutti ai test per poi riprendere in caso di assenza di nuovi contagiati o mettere in quarantena tutto il gruppo? La seconda ipotesi, chiaramente, porterebbe il campionato a rischiare di saltare già dalle prime giornate.

12.13 - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina alcune voci proveniente dalla Svezia secondo cui Zlatan Ibrahimovic, che oggi rientrerà in Italia con un volo privato, avrebbe già effettuato nei giorni scorsi un tampone che ovviamente ha dato esito negativo.

12.01 - "Il calcio rischia di finire in quarantena". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sul nostro campionato. Se la Serie A riparte - si legge - potrebbe fermarsi in caso di contagio: e in Germania sta succedendo proprio questo. In caso di positività, in Italia, finirebbe in quarantena tutta la squadra e chi, di conseguenza, l'ha affrontata.

11.48 - L'edizione odierna de il Giornale, in merito alla ripresa degli allenamenti collettivi il 18 maggio, titola così questa mattina: "Oggi la decisione del Cts: verso un ok 'condizionato'". Secondo il quotidiano, oggi dovrebbe arrivare il via libera del Comitato tecnico scientifico che potrebbe però essere condizionato da alcune regole, come per esempio la quarantena allargata a tutti i contatti ravvicinati della persona trovata positiva.

11.36 - Nei piani della Lega Serie A, la ripresa del campionato dovrebbe avvenire tra il 7 e il 14 giugno, ma a frenare la ripartenza c'è sempre la questione dei positivi che potrebbero essere trovati quando si tornerà a giocare: come spiega il Corriere della Sera, infatti, in quel caso finirà in quarantena non solo il positivo, ma anche tutti i suoi compagni di squadra ed eventualmente pure la formazione avversaria se il contagio dovesse avvenire a ridosso di una partita.

11.26 - Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola, uno dei temi centrali e che più preoccupano il Cts sarebbe quello delle trasferte. Un tasto dolente, soprattutto quando si tratta di entrare ed uscire dalle regioni con più contagi. La stagione potrebbe ripartire per il week-end del 13-14 giugno e c'è tempo per vedere la situazione della curva dei contagi. Dalla fine di questa settimana si vedranno le variazioni post lockdown e i dati condizioneranno le scelte future, anche quelle sul campionato.

11.22 - "Rebus Serie A, ma arriva il sì agli allenamenti di gruppo". Questo il titolo che Il Messaggero dedica nella prima pagina di quest'oggi nel taglio alto al campionato italiano. Oggi arriverà la conferma, poi si guarderà al ritorno della Serie A. Pronto - si legge a pagina 21 - il piano della FIGC per evitare un nuovo stop. Giocatori controllati prima e dopo le gare con test capillari a immunofluorescenza, isolamento soltanto per i "sospetti".

10.46 - La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio alla Serie A con il titolo seguente: "Blocchi di ripartenza". Tornati in campo con gli allenamenti individuali, i club chiedono il via libera per finire il campionato. La Juventus ha Ronaldo e mezza squadra ancora in quarantena, le rivali, Lazio e Inter, sono al completo.

10.10 - Tra oggi e domani, salvo sorprese, dovrebbe arrivare il via libera del Comitato tecnico scientifico agli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio, mentre, nei piani della Lega, la Serie A potrebbe ricominciare tra il 7 e il 14 giugno. A riportarlo è questa mattina il Corriere della Sera.

09.58 - "Via libera ai teatri. Oggi tocca al calcio" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina, quest'oggi. C'è l'ok agli spettacoli da giugno. Ok del comitato a show e concerti dalla prima settimana di giugno, ovviamente con il pubblico in sala. La Serie A deve ancora attendere. Allenamenti di gruppo: il CTS pronto al sì. La FIGC e la Lega chiedono all'UEFA di giocare fino a Ferragosto.

09.36 - Il Corriere della Sera in edicola quest'oggi si interroga sulla ripartenza del calcio italiano: "Allenamenti ok, ma poi?" scrive nella sua sezione sportiva, a pagina 32. Il 18 si passerà al lavoro in gruppo, tra il 7 e il 14 giugno potrebbe scattare la A ma basta una quarantena per bloccare tutto. E i nuovi contagiati in Germania preoccupano.

09.24 - "È terminata l’attesa: oggi Ibrahimovic rientra alla base": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic è atteso a Milano per iniziare i 14 giorni di quarantena obbligatori per tutti coloro che rientrano in Italia dall'estero. Successivamete dovrà sostenere gli esami medici e poi potrà tornare ad allenarsi a Milanello.

08.59 - "Ibra torna, Higuain no!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Il Milan - si legge - ritrova l'attaccante svedese, mentre la Juventus ha deciso di concedere un ulteriore permesso all'argentino. Nel frattempo continua ad essere atteso anche il centrocampista francese Rabiot, seguito da Everton e Manchester United.

08.36 - L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Sbarca Ibrahimovic, il Milan si riaccende". Lo svedese, partito il 12 marzo per la Svezia, rientra oggi in Italia e dovrà stare in quarantena per 2 settimane. Ancora incerto il suo futuro.